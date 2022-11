Wyłoniono 31 projektów, które będą realizowane w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Są wśród nich m.in. zajęcia sportowe dla dzieci i seniorów, wydarzenia kulturalne oraz inicjatywy dotyczące powiększenia terenów zielonych na osiedlach.

/ Urząd Miasta Poznania /

Poznański magistrat podał, że w tegorocznym głosowaniu wzięło udział 73 tys. 557 mieszkańców. Spośród 127 projektów wyłoniono 31 najlepszych: trzy ogólnomiejskie (w tym dwa w ramach Zielonego Budżetu) i 28 rejonowych.

Dyrektor Gabinetu Prezydenta UMP Patryk Pawełczak podkreślił, że "tegoroczna edycja jest rekordowa pod względem przeznaczonych pieniędzy, kwota ta to aż 25 mln zł". To o 3 mln zł więcej niż w poprzedniej edycji budżetu. Co roku zgłaszanych jest wiele projektów, co pokazuje dużą świadomość obywatelską i zaangażowanie mieszkanek i mieszkańców naszego miasta - zaznaczył Pawełczak.

6 mln zł zostanie wydane na projekty ogólnomiejskie (z czego 4 mln na projekty Zielonego Budżetu), zaś 19 mln zł na projekty na rejonowe.

Najwięcej głosów zdobył cieszący się od kilku lat największą sympatią mieszkańców projekt "Trener osiedlowy, trener senioralny, trener przedszkolaka". Dzięki niemu kilka tysięcy dzieci i seniorów będzie mogło bezpłatnie korzystać z opieki instruktora, animatora oraz brać udział w wielu zajęciach, warsztatach oraz wycieczkach. Udział w projekcie jest darmowy i odbywa się w oparciu o miejską bazę sportowo-rekreacyjną.

W kategorii ogólnomiejskiej "Zielony budżet" najwięcej głosów zdobył projekt wzbogacający osiedla w zieleń oraz miejsca przyjazne mieszkańcom. "Zielone Fyrtle. Niech połączą nas drzewa" zakłada m.in. nasadzenia drzew, krzewów i innej roślinności na osiedlach: Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, św. Łazarz, Fabianowo-Kotowo, Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Kwiatowe, Naramowice, Podolany, Kiekrz, Piątkowo, Starołęka-Minikowo-Marlewo, Strzeszyn, Ławica, Ogrody oraz Szczepankowo-Spławie-Krzesinki.

W tej kategorii zakwalifikował się także projekt "Park Barwy i Wody" zakładający stworzenie wyjątkowego miejsca przy pływalni na os. Zwycięstwa. Wśród projektów rejonowych najwięcej głosów oddano na przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne. Mieszkańcy Poznania chętnie głosowali także na projekty rewitalizujące zieleń i wspomagające środowisko, a także rozwijające infrastrukturę dla dzieci.

Szczegóły oraz opis wygranych projektów znaleźć można tutaj.

Wyniki Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE:

Trener osiedlowy, trener senioralny, trener przedszkolaka

"Zielony Budżet":

Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa

Park Barwy i Wody

PROJEKTY REJONOWE

Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady

Nasz sportowy fyrtel-bezpłatne zajęcia dla wszystkich

Małpi Gaj na Winogradach

Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn

Aktywnie i Sportowo- życie na kolorowo!

Kultura na Fyrtlach Podolany, Strzeszyn, Kiekrz

Piątkowo Północ, Piątkowo

Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie!

Rowerowe Piątkowo. Pakiet usprawnień przy PST

Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki

Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla mieszkańców

Plenerowo na sportowo!

Poprawa bezpieczeństwa pieszych

Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald

Grunwald - mój sportowy azyl

Bezpieczny student, Bezpieczny poznaniak

Rekreacyjny zakątek

Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola

Nasz sportowy fyrtel-bezpłatne zajęcia dla mieszkańców

Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo

Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!

Poznań Północ na sportowo!

Chartowo, Rataje, Żegrze

Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla wszystkich

Rataje - mój sportowy azyl

Stare Miasto

Bruk przyjazny pieszym, wózkom, rowerzystom!

Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec

Nasz sportowy fyrtel-sportowe zajęcia dla wszystkich

Wilda-Dębiec-Świerczewo: rowerem na Wartostradę

Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica

Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla mieszkańców

Modernizacja boiska sportowego przy SP4

Nasze Osiedle

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie

My też chcemy być fit!

Aktywnie i sportowo- będzie kolorowo

Nasz Sportowy Fyrtel- bezpłatne zajęcia aktywizujące

Jeżyce, św. Łazarz