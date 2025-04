Gang narkotykowy z Wielkopolski rozbity. Poznańscy policjanci przejęli w sumie ponad 270 kg marihuany i mefedronu o czarnorynkowej wartości 13 mln zł. Zatrzymano cztery osoby, którym grozi do 12 lat więzienia - poinformowały we wtorek policja i prokuratura.

/ Wielkopolska policja /

Policjanci z Poznania od kilku miesięcy zajmowali się sprawą handlu narkotykami na dużą skalę na terenie powiatu poznańskiego. Dzięki tym działaniom w miniony czwartek funkcjonariusze przejęli ponad 260 kg marihuany i 11 kg mefedronu o łącznej czarnorynkowej wartości 13 mln zł.

Funkcjonariusze na terenie powiatu poznańskiego zatrzymali podczas załadunku znacznych ilości narkotyków do samochodu osobowego dwóch mężczyzn. Do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych trafił także właściciel samochodu i właściciel hurtowni, na której terenie doszło do załadunku - poinformował nadkom. Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.

Narkotyki znajdowały się w samochodzie oraz innych lokalizacjach.

/ Wielkopolska policja /

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków. Na wniosek śledczych, trzech podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres trzech miesięcy. Wszystkim grozi od dwóch do 12 lat więzienia.

Pod koniec stycznia, poznańscy policjanci udaremnili przemyt ponad 270 kg marihuany ukrytych w transporcie z winem. Obie wymienione sprawy mają charakter rozwojowy.