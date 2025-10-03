Policjanci z komendy w Bartoszycach (woj. warmińsko-mazurskie) szukają świadków wypadku na drodze pomiędzy miejscowościami Galiny i Kosy w powiecie bartoszyckim. 27-latek zginął po uderzeniu autem w drzewo. Stan wraku poraża.
Wypadek miał miejsce w piątek po południu. Policja informuje, że 27-latek jechał sam.
Oględziny miejsca wypadku są przeprowadzane pod nadzorem prokuratora. Śledztwo ma wyjaśnić dokładne okoliczności tego zdarzenia.
Świadkowie proszeni są o kontakt z policją pod nr telefonu 47 732 12 00.
Na zdjęciach opublikowanych przez policję widać, że po uderzeniu w drzewo z audi, którym podróżował 27-latek, zostały strzępy.