Policjanci z małopolskiej Trzebini poszukują uczestników bójki w autobusie. Mężczyźni używali m.in. siekiery oraz gazu łzawiącego.

Poszukiwani mężczyźni na zdjęciach z monitoringu / Policja

Policja podaje, że bójka miała miejsce 14 maja, w autobusie linii 9 w Trzebini. Do starcia doszło ok. godz. 22:40.

Jak relacjonują funkcjonariusze, na przystanku Trzebinia - Balaton do grupy trzech mężczyzn jadących autobusem dołączyli dwaj inni. Młodzi ludzie zaczęli się bić, używając siekiery i gazu pieprzowego.

Kierowca zatrzymał autobus na przystanku Trzebinia - Mały Rynek Kościuszki. Uczestnicy bójki wysiedli i skierowali się ulicą Kościuszki w kierunku Chrzanowa.

Policja prosi o kontakt osoby, które mają informacje na temat tego zdarzenia lub rozpoznają mężczyzn widocznych na zdjęciach z monitoringu.

Należy kontaktować się z Referatem Kryminalnym Komisariatu Policji w Trzebini pod numerem telefonu +47 8324 320.