Wiejący w czwartek nad Warmią i Mazurami silny wiatr uszkodził poszycie dachu kościoła w Lasecznie koło Iławy i połamał około 40 drzew w regionie - poinformowała straż pożarna. Wskutek awarii, prądu nie ma blisko 1,8 tys. odbiorców.

Usuwanie zniszczeń po przejściu trąby powietrznej w Sośnicy / Tomasz Wojtasik / PAP

Strażacy zabezpieczyli dach zabytkowego XVIII-wiecznego kościoła parafialnego w Lasecznie, bo silny podmuch wiatru naderwał trzy arkusze blachy. Poszycie dachu pod uszkodzoną blachą jest deskowane i pokryte papą, więc wyposażenie we wnętrzu kościoła nie jest zagrożone - powiedział PAP st. kpt. Krzysztof Rutkowski z iławskiej straży pożarnej.



Wiatr zerwał też poszycie dachu na drewnianej stodole w Wiśniewie w powiecie elbląskim.



Od godz. 2 w całym regionie było już około 40 zgłoszeń związanych z pogodą, nie ma poszkodowanych osób - przekazał PAP oficer prasowy warmińsko-mazurskiej straży pożarnej mł. bryg. Rafał Melnyk. Interwencje polegały głównie na usuwaniu przewróconych drzew i połamanych konarów, które tarasowały lokalne drogi. W kilku miejscach pompowano wodę z posesji po ulewnych deszczach.



Wskutek awarii związanych z silnym wiatrem prądu nie miało rano 1796 odbiorców w całym regionie, awarie są usuwane na bieżąco - podał dyżurny wydziału zarządzania kryzysowego wojewody.

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

W woj. warmińsko-mazurskim obowiązują w czwartek ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem. Jak poinformował IMGW, najsilniejsze porywy wiatru - osiągające 80-90 km/h - występują za zachodzie i północnym zachodzie województwa. Na pozostałym obszarze regionu "punktowo" notowane są porywy do około 70 km/h.



"Przejściowo może nastąpić osłabienie wiatru, jednak od godzin okołopołudniowych z zachodu i północnego zachodu w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim będzie przemieszczać się linia szkwałowa, na której nadal możliwe są porywy do 90 km/m, lokalnie do 100 km/h. Mogą pojawiać się także burze" - podał IMGW.