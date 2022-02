​Ponad 2300 gospodarstw domowych w województwie lubelskim jest bez prądu. Awarie związane są z uszkodzeniami linii energetycznych przez wiatr. Wieje, ale służby są w stanie usuwać skutki na bieżąco, przynajmniej na razie.

Drzewa połamane przez wiatr / Aneta Łuczkowska / RMF24

Uszkodzenia występują w gminach: Konopnica, Jastków i Garbów. Połamane gałęzie i konary spadły tam na linie i uszkodziły je. Na miejscu są ekipy, które próbują przywrócić prąd. Przynajmniej na razie podmuchy wiatru nieco się uspokoiły jest, więc szansa, że awarie szybko zostaną usunięte.

Strażacy do tej pory byli wzywani do 46 zdarzeń - to głównie powalone drzewa i gałęzie. Uszkodzonych zostało siedem dachów głównie na budynkach gospodarczych oraz dwa samochody.

Do najpoważniejszego wypadku doszło w Tomaszowicach Kolonii w powiecie lubelskim, gdzie drzewo runęło na jadący samochód. Ranna została kierująca autem kobieta. Nic poważnego jej się nie stało.

Wieje wiatr Krzysztof Kot / RMF24

Wiatr osiągający prędkość do 90 km/h może wiać w regionie do godziny 23.00.