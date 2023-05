Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego przyjął we wtorek głosami koalicji KO-PSL stanowisko, w którym domaga się dokończenia inwestycji polegającej na połączeniu portu w Elblągu z Morzem Bałtyckim.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Głosami rządzącej koalicji KO-PSL radni odrzucili - przygotowany przed wtorkową sesją przez opozycyjny w sejmiku klub PiS - projekt stanowiska popierającego rządową propozycję dokapitalizowania portu w Elblągu.

Radni PiS uzasadniali swój projekt tym, że aby większe jednostki mogły wpływać przez mierzeję do Elbląga, potrzeba jeszcze pogłębić basen portowy i zamontować obrotnicę, na co miasto Elbląg nie ma pieniędzy. Rząd jest gotowy wesprzeć inwestycję w zamian za większościowy pakiet akcji portu. W sprawie ok. 900-metrowego odcinka toru wodnego kończącego się bezpośrednio w elbląskim porcie od kilku miesięcy trwa spór między Ministerstwem Infrastruktury a samorządem, co do tego, do kogo należy sfinansowanie zadania.

Projekt klubu PiS zakładał, że "sejmik województwa warmińsko-mazurskiego opowiada się za przyjęciem przez Gminę Miasto Elbląg jako jedynego wspólnika spółki Zarząd Portu Morskiego Elbląg spółka z o.o., rządowej propozycji dokapitalizowania portu morskiego w Elblągu kwotą 100 milionów złotych, wpisania go do ustawy o portach i przystaniach morskich jako port o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, nadając mu status portów w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie-Świnoujściu oraz wzięcia przez Skarb Państwa odpowiedzialności za dalszy rozwój i inwestycje w porcie morskim w Elblągu".

W czasie wtorkowej sesji odrębny projekt stanowiska ws. elbląskiego portu wniosły i ostatecznie przegłosowały kluby radnych Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W przyjętym we wtorek dokumencie napisano, że sejmik woj. warmińsko-mazurskiego podtrzymuje stanowisko z 24 kwietnia 2018 r. (popierające inicjatywę budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Morzem Bałtyckim - PAP) i jednocześnie "sprzeciwia się działaniom mającym znamiona politycznego szantażu wobec samorządu Miasta Elbląg".

"Domagamy się dokończenia inwestycji polegającej na połączeniu portu w Elblągu z Morzem Bałtyckim. Polscy podatnicy wydatkowali na wykonanie przekopu ok. 2,5 mld zł, dlatego sabotowanie tej inwestycji i polityka szantażu wobec samorządu miasta Elbląg są niezgodne z polską racją stanu" - głosi stanowisko sejmiku.

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną został oddany do użytku 17 września ub. roku. Obecnie inwestor - Urząd Morski w Gdyni - oraz wykonawcy prowadzą dodatkowe prace na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg, dzięki którym nowa droga wodna między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym i portem w Elblągu będzie funkcjonalna. W zakres tych prac wchodzą pogłębienie torów wodnych na Zalewie Wiślanym, rzece Elbląg, obudowanie brzegów rzeki Elbląg oraz budowa mostu obrotowego w Nowakowie, który zostanie oddany do użytku przed wakacjami.