Demokraci z komisji nadzoru Izby Reprezentantów USA opublikowali w piątek 19 zdjęć z posiadłości Jeffreya Epsteina. W sumie demokraci uzyskali prawie 100 tys. fotografii z domu nieżyjącego już przestępcy seksualnego. Na upublicznionych zdjęciach jest m.in. obecny prezydent USA Donald Trump. On sam bagatelizuje całą sprawę.

Jedno z opublikowanych zdjęć / HANDOUT/AFP/East News / East News

Demokraci z komisji nadzoru Izby Reprezentantów opublikowali 19 zdjęć związanych z Jeffreyem Epsteinem.

Na fotografiach widać m.in. Donalda Trumpa w towarzystwie Epsteina i grupy kobiet oraz Trumpa w samolocie z niezidentyfikowaną kobietą.

Trump skomentował sprawę, twierdząc, że nie widział zdjęć i że "wszyscy znali Epsteina".

Rzeczniczka Białego Domu Abigail Jackson oskarżyła demokratów o wybiórcze publikowanie zdjęć i tworzenie fałszywej narracji.

Wśród innych opublikowanych zdjęć są fotografie m.in. Billa Clintona, Billa Gatesa, Woody’ego Allena, Steve’a Bannona i księcia Andrzeja z Epsteinem.

Opublikowano 19 zdjęć

Demokraci z komisji nadzoru Izby Reprezentantów opublikowali w piątek 19 zdjęć. Wezwali resort sprawiedliwości do przestrzegania nowej ustawy nakazującej ujawnienie informacji. Na fotografiach widać m.in. Trumpa stojącego za Epsteinem w grupie kobiet z zamazanymi twarzami podczas jakiegoś wydarzenia towarzyskiego, a także siedzącego obok niezidentyfikowanej kobiety w samolocie.

Jak podkreśliła stacja CNBC, Trump był wieloletnim znajomym Epsteina, zanim zerwał z nim kontakty na początku XXI wieku.



Cóż, nie widziałem tych (zdjęć), ale przecież wszyscy znali tego człowieka... Był wszędzie w Palm Beach... setki ludzi ma z nim zdjęcia... Więc to nic wielkiego. Nic o tym nie wiem - mówił prezydent zapytany o zdjęcia.