Demokraci z komisji nadzoru Izby Reprezentantów USA opublikowali w piątek 19 zdjęć z posiadłości Jeffreya Epsteina. W sumie demokraci uzyskali prawie 100 tys. fotografii z domu nieżyjącego już przestępcy seksualnego. Na upublicznionych zdjęciach jest m.in. obecny prezydent USA Donald Trump. On sam bagatelizuje całą sprawę.

  • Demokraci z komisji nadzoru Izby Reprezentantów opublikowali 19 zdjęć związanych z Jeffreyem Epsteinem.
  • Na fotografiach widać m.in. Donalda Trumpa w towarzystwie Epsteina i grupy kobiet oraz Trumpa w samolocie z niezidentyfikowaną kobietą.
  • Trump skomentował sprawę, twierdząc, że nie widział zdjęć i że "wszyscy znali Epsteina".
  • Rzeczniczka Białego Domu Abigail Jackson oskarżyła demokratów o wybiórcze publikowanie zdjęć i tworzenie fałszywej narracji.
  • Wśród innych opublikowanych zdjęć są fotografie m.in. Billa Clintona, Billa Gatesa, Woody’ego Allena, Steve’a Bannona i księcia Andrzeja z Epsteinem.
  • Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.

Zobacz również:

Opublikowano 19 zdjęć

Demokraci z komisji nadzoru Izby Reprezentantów opublikowali w piątek 19 zdjęć. Wezwali resort sprawiedliwości do przestrzegania nowej ustawy nakazującej ujawnienie informacji. Na fotografiach widać m.in. Trumpa stojącego za Epsteinem w grupie kobiet z zamazanymi twarzami podczas jakiegoś wydarzenia towarzyskiego, a także siedzącego obok niezidentyfikowanej kobiety w samolocie.

Jak podkreśliła stacja CNBC, Trump był wieloletnim znajomym Epsteina, zanim zerwał z nim kontakty na początku XXI wieku.

Cóż, nie widziałem tych (zdjęć), ale przecież wszyscy znali tego człowieka... Był wszędzie w Palm Beach... setki ludzi ma z nim zdjęcia... Więc to nic wielkiego. Nic o tym nie wiem - mówił prezydent zapytany o zdjęcia.

Rzeczniczka Białego Domu Abigail Jackson oskarżyła demokratów o "selektywne publikowanie wybranych zdjęć, aby stworzyć fałszywą narrację". Nazywała skupianie się na Trumpie "oszustwem".

Kto jeszcze na zdjęciach z posiadłości Epsteina?

Wśród innych opublikowanych zdjęć znalazły się fotografie Billa Clintona z Epsteinem i Ghislaine Maxwell, a także Billa Gatesa, Woody’ego Allena, Steve’a Bannona, Larry’ego Summersa, byłego księcia Andrzeja i prawnika Alana Dershowitza. Nie podano dat ani kontekstu, a osoby zidentyfikowane zaprzeczyły jakimkolwiek przewinieniom.

Ta najnowsza partia zawiera ponad 95 000 zdjęć, w tym fotografie bogatych i wpływowych mężczyzn, którzy spędzali czas z Jeffreyem Epsteinem - wyjaśnili demokraci z komisji. Zapowiedzieli dalsze publikacje, z zachowaniem ochrony prywatności osób pokrzywdzonych przez Epsteina.

Czas zakończyć tuszowanie sprawy przez Biały Dom... Departament Sprawiedliwości musi natychmiast ujawnić wszystkie akta - wzywał członek Izby Reprezentantów Robert Garcia.

Uwaga! Niektóre zdjęcia w tej galerii mogą wzbudzać kontrowersje i być nieodpowiednie dla młodszych czytelników. Prosimy o rozwagę podczas przeglądania materiału.