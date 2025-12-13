Rosnąca dziura w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia i kilka nowych propozycji dla pacjentów - to kluczowe, z perspektywy ochrony zdrowia, wydarzenia mijających w sobotę dwóch lat rządów obecnej koalicji. Tak uważa dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz, który zebrał komentarze na ten temat.

Rosnące długi szpitali i zmiany dla pacjentów. Dwa lata rządu z perspektywy zdrowia (Na zdjęciu była minister zdrowia Izabela Leszczyna, obecna minister Jolanta Sobierańska-Grenda i premier Donald Tusk) / Adam Burakowski/Wojciech Olkuśnik/Anita Walczewska / East News

Jedna z najważniejszych nowości to program bezpłatnych badań profilaktycznych "Moje Zdrowie", który zastąpił w maju tego roku "Profilaktykę 40+". Obecnie prawo do badań mają już osoby, które skończyły dwadzieścia lat. Na początku grudnia liczba osób, które wysłały wypełnioną ankietę i w ten sposób zgłosiły chęć skorzystania z badań, przekroczyła dwa miliony.

Dwa lata po objęciu rządów - pigułka "dzień po"

Kolejna zmiana dotyczy antykoncepcji awaryjnej. Receptę na pigułkę "dzień po" mogą wystawiać także farmaceuci, jeśli zadeklarują taką chęć i zgłoszą się do programu. Teraz taka możliwość jest w ponad tysiąc czterystu aptekach w Polsce. Dla porównania - wszystkich aptek jest około jedenastu tysięcy.

Ważną nowością był rządowy program in vitro. Od czerwca ubiegłego roku do końca listopada tego roku na świat przyszło dzięki niemu 8085 dzieci.

W czasie tegorocznej rekonstrukcji rządu zmiany objęły większość osób z kierownictwa resortu zdrowia. Nie ma w nim już osób związanych z partiami politycznymi. Eksperci komentują jednak, że było to jedynie odpartyjnienie, a nie pełne odpolitycznienie, bo w systemie ochrony zdrowia od polityki w pełni uciec się nie da, zwłaszcza gdy niezbędna jest polityczna akceptacja dla reform i nowych projektów. Na etapie konsultacji wciąż jest np. ustawowy pomysł zaostrzenia zasad sprzedaży alkoholu, m.in. na stacjach benzynowych.

"Kryzys się pogłębia". Poszukiwane mechanizmy finansowania

Mimo nowych programów profilaktycznych i ułatwień dotyczących antykoncepcji czy in vitro eksperci zwracają uwagę, że w czasie dwóch latach obecnego rządu pogłębił się kryzys ochrony zdrowia. I jest to głównie kryzys finansowy.

Cieszę się, że zdrowie wróciło na wokandę w dyskusjach. Nie cieszy mnie, że w takiej atmosferze i przy takich problemach finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia. Uważam, że były to dwa lata niewykorzystanych szans - podkreśla Iwona Kania z Naczelnej Izby Lekarskiej. Dyrektor szpitala powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim Mariusz Trojanowski z Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych obawia się oszczędności w systemie ochrony zdrowia. Na zdrowiu oszczędzać nie można, bo to się zemści, nawet jeśli są trudne warunki finansowe państwa - zaznacza w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem.

Trzeci rok rządów obecnej koalicji zapowiada się pod znakiem poszukiwania po pierwsze nowych mechanizmów finansowania, poza składką zdrowotną oraz nowej wyceny części procedur w szpitalach. Poszukiwana będzie też polityczna zgoda, w rządzie i w Pałacu Prezydenckim, aby zaakceptować nowe rozwiązania.