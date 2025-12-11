Dwie osoby ucierpiały w wyniku zderzenia samochodu z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Krakowie. Do groźnego wypadku doszło w czwartek wieczorem. Na miejsce rozdysponowano trzy zastępy straży pożarnej. Teren wypadku został przekazany policji.

Straż pożarna - zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Do groźnego zderzenia samochodu z pociągiem doszło w czwartek wieczorem przed godz. 20.

Jak przekazał kpt. Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków auto zderzyło się z pociągiem przy ul. Zygmunta Starego w Krakowie na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Dwie osoby podróżujące autem kobieta i mężczyzna zostały przewiezione do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - poinformował kpt. Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków.

Pociągiem relacji Krakó-Balice podróżowało w sumie 40 pasażerów. Na szczęście nikomu z nich nic się nie stało.

Straż pożarna zabezpieczyła miejsce zdarzenia - udzieliła pomocy medycznej oraz odłączyła akumulatory w uszkodzonym pojeździe. Kpt. Hubert Ciepły przekazał, że na miejsce wypadku rozdysponowano trzy pojazdy straży pożarnej.

Teren został przekazany policji - poinformował.