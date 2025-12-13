To już kolejny Weekend Cudów Szlachetnej Paczki! W dniach 13-14 grudnia 2025 roku w całej Polsce trwa wyjątkowa akcja, podczas której pomoc trafia do najbardziej potrzebujących rodzin. Tegoroczna edycja programu jest rekordowa - wsparcie otrzyma aż 19 955 rodzin, czyli o 2 935 więcej niż w ubiegłym roku. Od rana do niedzieli w całym kraju dzieje się blisko 20 tysięcy małych i dużych cudów.

Szlachetna Paczka to jeden z najbardziej znanych programów społecznych w Polsce, organizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA.

W 2025 roku każda z niemal 20 tysięcy rodzin objętych akcją znalazła swojego darczyńcę.

W czasie Weekendu Cudów w całej Polsce działa 697 magazynów Szlachetnej Paczki, gdzie darczyńcy i wolontariusze przekazują pomoc.

Szlachetna Paczka to jeden z najbardziej rozpoznawalnych programów społecznych w Polsce. Co roku w grudniu darczyńcy i wolontariusze łączą siły, by odmienić życie osób, które znalazły się w trudnej sytuacji.

Jak podkreśla Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora akcji, to czas, gdy świat staje się choć trochę bardziej sprawiedliwy: "Kolejny raz połączyliśmy się we wspólnym zmienianiu świata na dobre. Świata pana Adama, do którego jedzie opał, pani Anny, która dzięki kursom zawodowym będzie miała szansę na znalezienie lepiej płatnej pracy, czy Kacpra, który już dziś zaśnie w swoim własnym łóżku, w nowej pościeli".

Pomoc dla blisko 20 tys. rodzin

W tym roku każda z niemal 20 tysięcy rodzin znalazła swojego darczyńcę. Wolontariusze odwiedzili osoby chore, samotne, często ukryte w czterech ścianach, marzące o podstawowych rzeczach - ciepłym posiłku, pralce czy nowych butach. Dzięki zaangażowaniu tysięcy ludzi, te marzenia stają się rzeczywistością.

Na czas Weekendu Cudów w całej Polsce działa 697 magazynów Szlachetnej Paczki. To właśnie tam trafiają paczki, tam spotykają się darczyńcy i wolontariusze, a emocje sięgają zenitu. Magazyny zamieniają się w serca programu, w których dobro przekazywane jest osobiście i z ogromnym zaangażowaniem.

Aby podziękować wszystkim zaangażowanym, w ten weekend minimum 30 obiektów w całej Polsce rozświetli się w barwach Szlachetnej Paczki. Wśród nich znajdą się m.in. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, Tauron Arena w Krakowie, Filharmonia w Szczecinie, Urząd Miasta w Katowicach, Manufaktura w Łodzi czy Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Nadal można pomóc

Nie zdążyłeś przygotować paczki? Nadal możesz pomóc, wspierając program wpłatą na stronie szlachetnapaczka.pl. Każda złotówka zasili machinę dobra i pozwoli przygotować kolejną edycję programu. Możesz także wesprzeć Akademię Przyszłości - siostrzany projekt Szlachetnej Paczki, który skupia się na pomocy dzieciom, które nie wierzą w siebie.