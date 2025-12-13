Są najnowsze informacje na temat stanu zdrowia króla Karola III. Przekazał je sam brytyjski monarcha w przemówieniu telewizyjnym wygłoszonym w piątek wieczorem. Stwierdził, że dzięki wczesnej diagnozie i przestrzeganiu zaleceń lekarzy plan leczenie jego choroby nowotworowej może zostać zakończony w 2026 r.

Król Karol III / Yui Mok/Press Association/East News / East News

Król Karol III przekazał najnowsze informacje o swoim stanie zdrowia w telewizyjnym orędziu wyemitowanym w piątek wieczorem.

Monarcha poinformował, że leczenie jego choroby nowotworowej może zakończyć się w 2026 roku.

Król nie ujawnił, na jaki rodzaj raka jest leczony.

W orędziu monarcha zaapelował do Brytyjczyków o wykonywanie badań przesiewowych w kierunku nowotworów, podkreślając, że wczesne wykrycie choroby daje szansę na skuteczne leczenie.

Najnowsze informacje o stanie zdrowia Karola III

W piątkowym orędziu telewizyjny król Karol III stwierdził, że dzięki wczesnej diagnozie i przestrzeganiu zaleceń lekarzy plan leczenie jego choroby nowotworowej może zostać zakończony w 2026 r.

Król ogłosił w lutym 2024 r., że lekarze zdiagnozowali u niego raka. W związku z leczeniem ograniczył wówczas swoje obowiązki publiczne, do których wrócił w kwietniu ubiegłego roku. 77-letni monarcha nie jest określany jako osoba w remisji lub osoba wyleczona.

Karol III nie ujawnił, na jaki rodzaj nowotworu jest leczony. Do tej pory też niewiele mówił publicznie na temat swojej choroby.

Apel o wczesne badania

W wygłoszonym orędziu zaapelował o wykonywanie badań przesiewowych w kierunku chorób nowotworowych. Wiem, że wczesne wykrycie (choroby) jest kluczem do przeprowadzenia procesu leczenia, który daje zespołom medycznym bezcenny czas, a ich pacjentom cenny dar nadziei - stwierdził monarcha.



Karol III zauważył, że "co najmniej 9 mln ludzi w Wielkiej Brytanii nie wykonuje aktualnych badań profilaktycznych w kierunku raka". To oznacza, że traci się co najmniej 9 mln szans na wczesną diagnozę - podkreślił.



W przemówieniu złożył on podziękowanie lekarzom, pielęgniarkom, naukowcom i pracownikom organizacji charytatywnych. Najciemniejsze chwile choroby można rozjaśnić największym współczuciem. Ale współczucie musi iść w parze z działaniem - podkreślił.

Noworoczne postanowienie - zgłosić się na badania

Monarcha zachęcił, aby wśród postanowień na 2026 r. pojawiło się zobowiązanie do udziału w badaniach, które pomagają we wczesnym wykrywania chorób nowotworowych. Twoje życie lub życie kogoś, kogo kochasz może od tego zależeć - dodał.



Orędzie telewizyjne króla Karola III zostało wyemitowane w ramach kampanii profilaktycznej Stand Up To Cancer.

