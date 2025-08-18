Co najmniej 20 osób zginęło, a 134 odniosły obrażenia – to wynik piątkowej eksplozji w fabryce amunicji pod Riazaniem, ok. 200 km na południowy wschód od Moskwy. W poniedziałek poinformowała o tym agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media.

Co najmniej 20 osób zginęło w eksplozji rosyjskiej fabryki amunicji (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Wcześniej informowano o co najmniej pięciu ofiarach śmiertelnych i ok. 20 osobach z obrażeniami.

Rosyjskie doniesienia nie informują jasno, co było przyczyną wybuchu w fabryce Elastik - podkreślił Reuters.

Radio Swoboda pisze, że według wstępnych danych przyczyną wybuchu mogło być poważne naruszenie przepisów bezpieczeństwa obowiązujących przy obchodzeniu się z substancjami niebezpiecznymi.

Z zeszłotygodniowych doniesień wynikało, że w piątek przed południem na terenie fabryki doszło do eksplozji, w wyniku której wybuchł pożar. Na skutek eksplozji budynek prochowni uległ całkowitemu zniszczeniu.

Od 2021 roku zakłady Elastik produkują pociski dla artylerii rakietowej, różnego rodzaju broń lotniczą oraz generatory gazu dla okrętów podwodnych. W październiku 2021 roku na terenie zakładu doszło do eksplozji, w której zginęło 17 osób. Komitet Śledczy wszczął wtedy postępowanie karne w sprawie naruszenia wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach produkcyjnych o podwyższonym ryzyku.

Założyciel przedsiębiorstwa Aleksandr Jegorszyn i dyrektor generalny firmy Siergiej Nistratkin zostali skazani odpowiednio na cztery lata pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz 6,5 roku więzienia.