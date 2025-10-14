Nie wiem, dlaczego Władimir Putin kontynuuje wojnę przeciwko Ukrainie. Gospodarka Rosji wkrótce się zapadanie – w takim duchu wypowiedział się we wtorek prezydent USA Donald Trump. Amerykański przywódca mówił także o rakietach Tomahawk dla Ukrainy oraz wplótł je w kontekst sporu politycznego w samych Stanach Zjednoczonych.

Donald Trump w trakcie wtorkowego spotkania z prezydentem Argentyny Javierem Mileim / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP / East News

Donald Trump mówił we wtorek o wojnie w Ukrainie. Przyznał, że nie rozumie, dlaczego Putin kontynuuje wojnę.

Prezydent USA stwierdził, że Rosjanie stracili półtora miliona żołnierzy.

Poinformował również, że w piątek będzie rozmawiał z prezydentem Zełenskim na temat rakiet Tomahawk dla Ukrainy.

Trump ponownie mówił o swoim rozczarowaniu postawą rosyjskiego przywódcy podczas spotkania z prezydentem Argentyny Javierem Mileim w Białym Domu.

Jestem bardzo rozczarowany, bo Władimir i ja mieliśmy bardzo dobre relacje. Prawdopodobnie nadal tak jest. Nie wiem, dlaczego on dalej toczy tę wojnę. Ta wojna była dla niego taka zła. Wchodzi w cztery lata wojny, którą powinien wygrać w tydzień. Wkrótce będzie czwarty rok, stracił półtora miliona żołnierzy, prawdopodobnie więcej, na pewno w rannych, bez nóg i rąk - stwierdził Trump.

I wiecie, oni mają teraz długie kolejki po benzynę w Rosji - kto by mógł to przypuszczać? - i nagle jego gospodarka się zawali - dodał.

Trump przyznał, że chciałby, by Rosji dobrze się powodziło, lecz Putin "po prostu nie chce zakończyć tej wojny", choć mógłby to zrobić szybko. Pochwalił przy tym opór Ukraińców, twierdząc, że nikt nie mógł się spodziewać, że po prawie czterech latach walk doprowadzą do impasu.

Będą rozmowy ws. Tomahawków

Prezydent USA potwierdził, że zamierza rozmawiać w piątek z prezydentem Zełenskim na temat sprzedaży rakiet manewrujących Tomahawk.

On chce broni. Chciałby mieć Tomahawki. Wszyscy chcą mieć różne rzeczy, a my mamy mnóstwo Tomahawków - powiedział Trump, po czym zwrócił się do prezydenta Argentyny: Potrzebujesz jakichś Tomahawków? Potrzebujesz ich na swoją opozycję? Bo widzicie, w tym kraju (w USA) używaliby Tomahawków przeciwko opozycji. Ja tego nie robię. Jestem o wiele milszy. Demokraci by ich użyli, gdyby mieli okazję. Są chorzy - oznajmił amerykański przywódca.