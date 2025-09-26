CBŚP zlikwidowało największą nielegalną fabrykę fałszywych leków w Polsce. Zatrzymano 8 osób. Żandarm oraz dwoje policjantów zostało usuniętych ze służby. Co więcej, żandarm jest jedną z dwóch osób, które trafiły – decyzją sądu - do aresztu po likwidacji tej fabryki. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, odgrywał on kluczową rolę w tym procederze. Zajmował się produkcją najdroższego specyfiku oferowanego przez podejrzanych – hormonu wzrostu.

/ CBŚP / Materiały prasowe

To była największa nielegalna fabryka podrabianych leków, jaką do tej pory rozbito w Polsce. Akcję na terenie województwa zachodniopomorskiego przeprowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając pod nadzorem Wydziału Prokuratury Krajowej ze Szczecina.

Zatrzymano osiem osób. Wśród nich - jak nieoficjalnie dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada - było dwoje policjantów i żandarm wojskowy.

Według ustaleń śledczych kierujący grupą sprawował kontrolę nad całym procederem - od pozyskiwania półproduktów po nadzór nad procesem produkcji. Pozostałe osoby odpowiadały za wytwarzanie medykamentów oraz ich dystrybucję, m.in. poprzez sieć automatów paczkowych.

/ CBŚP / Materiały prasowe

/ CBŚP / Materiały prasowe

Przerażające warunki wytwarzania leków

Ze śledztwa prowadzonego przez CBŚP wynika, że grupa od 2021 r. zajmowała się produkcją i dystrybucją sfałszowanych leków, sterydów oraz innych środków farmakologicznych.

Fabryka znajdowała się na terenie woj. zachodniopomorskiego. Była w niej kompletna linia technologiczna do produkcji środków farmakologicznych. Warunki produkcji były koszmarne.

/ CBŚP / Materiały prasowe

/ CBŚP / Materiały prasowe

Część preparatów skrajnie niebezpieczna

Funkcjonariusze zabezpieczyli w fabryce znaczne ilości gotowych preparatów. Ich wartość ekspert Polskiej Agencji Antydopingowej oszacował na co najmniej 20 milionów złotych.

Policja ostrzega, że w nielegalnej fabryce produkowano preparaty podawane m.in. w formie iniekcji. Nie mają one żadnych odpowiedników w legalnym obrocie aptecznym, a ich stosowanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, nielegalnej produkcji i wprowadzania do obrotu leków, sprowadzania niebezpieczeństwa dla życia wielu osób oraz prania pieniędzy. Sąd tymczasowo aresztował dwie osoby.

/ CBŚP / Materiały prasowe

Żandarm trafił do aresztu

Żandarm oraz dwoje policjantów zatrzymanych w tej sprawie zostało usuniętych ze służby. Co więcej żandarm jest jedną z dwóch osób, które trafiły – decyzją sądu - do aresztu po likwidacji tej fabryki. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, odgrywał on kluczową rolę w tym procederze. Zajmował się produkcją najdroższego specyfiku oferowanego przez podejrzanych – hormonu wzrostu.

Policjantka, która usłyszała zarzuty, zajmowała się przekazywaniem informacji z policyjnych baz danych, które były przydatne w działalności grupy. Z kolei policjant nie ma zarzutów udziału w zorganizowanej grupie, natomiast w jego domu znaleziono mnóstwo produktów ze zlikwidowanej fabryki, miał też nimi handlować.