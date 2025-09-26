Dwa niezidentyfikowane drony zaobserwowano w nocy z czwartku na piątek nad archipelagiem w Karlskronie na południowym wschodzie Szwecji. W mieście znajduje się główna baza szwedzkiej marynarki wojennej. Drony widziano w odległości ok. 10 km od bazy. Szwedzi wszczęli śledztwo w sprawie naruszenia ustawy o lotnictwie.

Drony widziano w Karlskronie. Na zdjęciu: szwedzka korweta "HSwMS Nyköping" / Shutterstock

Służby zaalarmowali w czwartek wieczorem mieszkańcy miejscowości Sturkö i Tjurkö.

Mattias Lundgren z lokalnej policji potwierdził nadawcy publicznemu SVT, że zaobserwowany został "dron większego rodzaju, podobnego do tego, jakie widziano w ostatnich dniach w Danii". Według świadków bezzałogowce migały czerwonym i zielonym światłem.

Jak przekazał Lundgren, zostało wszczęte śledztwo w sprawie naruszenia ustawy o lotnictwie.

W Karlskronie, mieście położonym na wyspach, znajduje się główna baza szwedzkiej marynarki wojennej, siedzibę mają tam też firmy przemysłu zbrojeniowego związanego z okrętami podwodnymi oraz technologiami morskimi. Karlskrona to również ważny port na Morzu Bałtyckim, do którego przypływają promy m.in. z Gdyni.

Drony, jak informują szwedzkie media, zaobserwowano ok. 10 km od bazy marynarki.