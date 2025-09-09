W najbliższą niedzielę Gietrzwałd stanie się duchowym centrum Warmii i Mazur. Tysiące wiernych z całej Polski przybędą, by uczcić 148. rocznicę objawień maryjnych. Organizatorzy spodziewają się rekordowej frekwencji, a uroczystości potrwają cały weekend.

Tysiące pielgrzymów ruszają do Gietrzwałdu! Tak wyglądać będą uroczystości 148. rocznicy objawień / Shutterstock

Wielkimi krokami zbliża się 148. rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, jednym z najważniejszych miejsc kultu maryjnego w Polsce. Już w najbliższą niedzielę, 14 września, na gietrzwałdzkich błoniach zgromadzą się tysiące pielgrzymów, by wspólnie uczestniczyć w uroczystościach upamiętniających to niezwykłe wydarzenie sprzed niemal półtora wieku. Główna msza święta odpustowa rozpocznie się o godzinie 11:00, a przewodniczyć jej będzie biskup ełcki Jerzy Mazur.

Pielgrzymi z całej Polski

Do Gietrzwałdu przyjadą wierni nie tylko z archidiecezji warmińskiej, ale także z odległych zakątków kraju. Wierni dotrą zarówno autokarami, jak i pieszo - tradycyjnie już organizowane są piesze pielgrzymki z Olsztyna, Szczytna, Kętrzyna, Ostródy, Bartoszyc i Nowego Kawkowa. Organizatorzy spodziewają się kilku tysięcy uczestników, którzy wspólnie będą modlić się i dziękować za łaski otrzymane za wstawiennictwem Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.

Objawienia gietrzwałdzkie miały miejsce w 1877 roku, w czasach, gdy Warmia znajdowała się pod zaborem pruskim. Maryja ukazywała się dwóm dziewczynkom - Justynie Szafryńskiej i Barbarze Samulowskiej - od 27 czerwca do 16 września. Przesłanie, które przekazała, było niezwykle ważne dla Polaków żyjących pod presją germanizacji. Matka Boża przemawiała do dzieci w języku polskim, wzywając do modlitwy różańcowej, nawrócenia i wytrwałości w wierze. W tamtym czasie władze pruskie zakazywały używania języka polskiego w szkołach i życiu publicznym, a objawienia stały się symbolem oporu wobec tych restrykcji i umacniały polską tożsamość narodową.

Uroczystości rozpoczną się już w sobotę

Jak zapowiada kustosz sanktuarium, ksiądz Przemysław Soboń, obchody rocznicowe rozpoczną się już w sobotę. W programie znajdą się modlitwy i czuwania w miejscu objawień, a także procesje do słynnego gietrzwałdzkiego źródełka, z którego - według tradycji - czerpana jest woda o uzdrawiającej mocy. To wyjątkowy czas dla wszystkich pielgrzymów, którzy pragną pogłębić swoją wiarę i doświadczyć wspólnoty.

W 2027 roku przypada 150. rocznica objawień gietrzwałdzkich. W związku z tym pojawiły się pytania o możliwość wizyty papieża Leona XIV w Polsce. Jak poinformował kustosz sanktuarium, zaproszenie dla Ojca Świętego zostało już wystosowane przez prezydentów RP Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego. Decyzja w tej sprawie zależy jednak od uzgodnień między Episkopatem Polski a władzami państwowymi. Przygotowanie papieskiej pielgrzymki to ogromne wyzwanie organizacyjne, wymagające współpracy wielu instytucji.

Organizacja ruchu i komunikacja dla pielgrzymów

W związku z przewidywanym napływem pielgrzymów, w niedzielę w okolicach Gietrzwałdu ruchem będzie kierować policja. Pierwszy wjazd do miejscowości od strony Olsztyna zostanie przeznaczony wyłącznie dla komunikacji publicznej. Dla wiernych z Olsztyna uruchomione zostaną specjalne linie autobusowe G1 (z dworca głównego PKP) oraz G2 (z osiedla Pieczewo). Pierwsze kursy rozpoczną się już o 7:30 rano, a po zakończeniu uroczystości zaplanowano aż 22 kursy powrotne. Osoby podróżujące samochodami będą mogły wjechać do Gietrzwałdu od strony Woryt, gdzie przygotowano specjalne parkingi.