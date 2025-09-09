Policjanci z zachodniopomorskiego Szczecinka zatrzymali mężczyznę, który wczoraj wieczorem dźgnął nożem w brzuch 42-latka. Ofiara przeszła już operację w szpitalu, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - dowiedziała się reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska.

Policjanci ze Szczecinka zatrzymali mężczyznę, który wczoraj wieczorem dźgnął nożem w brzuch 42-latka (zdjęcie ilustracyjne). / Shutterstock

28-letni napastnik ma usłyszeć zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Będzie mu za to grozić do 20 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło wczoraj około godz. 22:00. Ze wstępnych ustaleń wynika, że między mężczyznami doszło do szarpaniny, w jej trakcie 28-latek sięgnął po nóż. Napastnik uciekł, ale policjanci szybko go namierzyli i zatrzymali.

Do funkcjonariuszy zgłosił się też kierowca, któremu jeszcze przed bójką agresywny nożownik wskoczył na maskę samochodu i uszkodził przednią szybę.

Policjanci zabezpieczają nagrania z monitoringu, aby zrekonstruować przebieg wydarzeń. 28-latek jest teraz w dyspozycji prokuratury.