"Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy dla Ukraińców. Mamy odpowiedź na nieuzasadnione i niemądre weto prezydenta" - przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Dzień Niepodległości Ukrainy na placu Zamkowym w Warszawie / Wojciech Olkusnik / East News

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy dla Ukraińców - poinformował we wtorek szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że ustawa regulować będzie kwestie wypłacania cudzoziemcom świadczeń takich jak 800 plus, Dobry start i Aktywny rodzic.

Na wtorkowej konferencji prasowej po posiedzeniu rządu Kierwiński zaznaczył, że ustawa, którą przyjęła Rada Ministrów, jest odpowiedzią na weto prezydenta Karola Nawrockiego dotyczące ochrony czasowej dla Ukraińców przebywających w Polsce.

Dla kogo pomoc?

W tej ustawie wychodzimy z dwoma filarami propozycji - tłumaczył Kierwiński. Pierwsza kwestia to kompleksowe uregulowanie kwestii świadczeń dla wszystkich cudzoziemców, którzy tutaj w Polsce pozostają (...) z całościowymi rozwiązaniami dotyczącymi wszystkich świadczeń wypłacanych cudzoziemcom legalnie pozostającym w Polsce, niezależnie od ich narodowości - stwierdził.

Jak mówił, świadczenia będą uzależnione od aktywności zawodowej danej osoby na terytorium Polski.

Wyłączeniem od tej kwestii jest kwestia osób, które wychowują dzieci z niepełnosprawnością, ale po uzyskaniu stosownego zaświadczenia z polskich instytucji. To wszystko będzie bazowało na informacjach dotyczących odprowadzania składek ZUS-owskich, na systemach zusowskich. Uszczelniamy ten system - mówił Kierwiński.