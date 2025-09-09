Następnie we wspólnym komunikacie Siły Obronne Izraela i agencja wywiadowcza Szin Bet przekazały, że Izraelskie Siły Powietrzne przeprowadziły atak, którego celem byli przywódcy Hamasu. Izraelska armia stwierdziła, że podjęła kroki w celu złagodzenia szkód wyrządzonych ludności cywilnej m.in. poprzez użycie amunicji precyzyjnej.

Choć w oświadczeniu nie wskazano, że atak został przeprowadzony na terytorium Kataru, komunikat pojawił się tuż po doniesieniach o eksplozjach w Dosze, gdzie obecnie przebywa kierownictwo tej palestyńskiej organizacji terrorystycznej. Dziennik "Jerusalem Post" przekazał, że jednym z celów był lider Hamasu Chalid Masza'al.

Biuro premiera Izraela Benjamina Netanjahu poinformowało, że wtorkowy atak był wyłącznie izraelską operacją. "Izrael to rozpoczął, Izrael to przeprowadził i Izrael bierze za to pełną odpowiedzialność" - napisano w komunikacie opublikowanym na platformie X. Izraelskie media podały wcześniej, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump miał zostać uprzedzony i zgodził się na atak.

Sprzeczne informacje w sprawie skutków ataku

W mediach pojawiły się sprzeczne raporty dotyczące skutków ataku w Dosze. Saudyjska stacja Al-Arabijja podała, że w izraelskim uderzeniu zginął Chalil al-Hajja, który był głównym negocjatorem palestyńskiego Hamasu w rozmowach na temat rozejmu w Strefie Gazy. Dwóch członków Hamasu przekazało jednak Reutersowi, że zespół negocjacyjny grupy przetrwał atak.

Katarskie MSZ zdecydowanie potępiło atak, dodając, że izraelski atak był wymierzony w "budynki mieszkalne, w których mieszkało kilku członków biura politycznego Hamasu". Izraelskie uderzenie na obcym terytorium potępiły też m.in. Arabia Saudyjska i Turcja.