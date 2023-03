32-letni kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej, a potem zdecydował się na niebezpieczną ucieczkę osobowym citroenem ulicami Gołdapi (woj. warmińsko-mazurskie). Cała sytuacja wyglądało bardzo groźnie, gdyż przerażeni piesi musieli uciekać przed pędzącym pojazdem. Dostał mandaty na łączną sumę 10 tys. zł, a na jego konto dopisanych zostanie 46 punktów karnych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

We wtorek około godziny 10:45 na Placu Zwycięstwa w Gołdapi uwagę policjantów drogówki przykuł osobowy citroen. Kierowca nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Mundurowi postanowili zatrzymać go do kontroli drogowej.

Pomimo użytych sygnałów świetlnych i dźwiękowych kierowca nie zareagował. Następnie zjechał na parking, gdzie niebezpiecznymi manewrami wystraszył i zmusił do ucieczki pieszych. Po wyjechaniu z parkingu kontynuował ucieczkę ulicami miasta, stwarzając realne niebezpieczeństwo w pobliżu przejścia dla pieszych przy jednej ze szkół podstawowych. Dodatkowo wyprzedzał inne pojazdy na kolejnych przejściach i skrzyżowaniach.

W pościg natychmiast włączyły się inne policyjne załogi będące w służbie.

Policjanci obezwładnili mężczyznę, który proso z ulicy trafił do policyjnego aresztu do wyjaśnienia. Pojazd został zabezpieczony, a w trakcie jego przeszukania, funkcjonariusze znaleźli torebkę z żółtym proszkiem. Technik kryminalistyki zabezpieczył substancję do dalszych szczegółowych ekspertyz.

Długą listę popełnionych wykroczeń, których dopuścił się amator szybkiej jazdy, podsumowali policjanci drogówki. Za wszystkie naruszenia 32-latek otrzymał mandaty karne na łączną sumę 10 tys. zł, a na jego konto dopisanych zostanie 46 punktów karnych. Ponadto czeka go jeszcze sprawa karna. Grozi mu nawet 5 lat więzienia.