​Policjanci z Ostródy w województwie warmińsko-mazurskim szukają mężczyzny, który w niedzielę po południu na plaży we wsi Kajkowo nad jeziorem Sajmino miał wpaść do wody. Policja poinformowała, że bierze pod uwagę, że mężczyzna wypłynął w innym miejscu. Mundurowi w takim wypadku proszą o kontakt.

Policjanci od niedzieli szukają mężczyzny, który miał wpaść do wody na plaży w Kajkowie pod Ostródą / Facebook/Do Ostródy / Facebook

Jak ustalono, po godz. 17 na plaży w Kajkowie pod Ostródą policja rozpoczęła poszukiwania mężczyzny, który według relacji świadków miał nieoczekiwanie wpaść z pomostu do wody.

Mimo akcji poszukiwawczej mężczyzny nie odnaleziono. Z nastaniem zmroku akcja została przerwana, ma być wznowiona w poniedziałek rano.

Po zakończeniu niedzielnej części akcji poszukiwawczej funkcjonariusze policji z Ostródy w mediach społecznościowych poinformowali, że "biorą pod uwagę różne hipotezy, również te, że mężczyzna mógł wypłynąć w innym miejscu".

Apel policji. "Zastanów się, może chodzi o Ciebie"

Policja poprosiła o kontakt mężczyzn, którzy w niedzielę po południu skakali ze środkowego pomostu do wody. Po zanurkowaniu taka osoba mogła wypłynąć w innym miejscu i wyjść na brzeg. Mężczyzna mógł nawet widzieć akcję ratunkową czy poszukiwawczą. "Przemyśl, zastanów się chwilę... może chodzi o Ciebie" - apelują policjanci.

Policjanci podkreślają, że apel jest skierowany do wypoczywających w niedzielę ok. godz. 17 na plaży miejskiej.

Komunikat burmistrza Ostródy. "Plaża będzie zamknięta"

Z kolei burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski w niedzielę wieczorem opublikował w mediach społecznościowych komunikat w tej sprawie.

"W chwili obecnej rozważane są przez służby różne scenariusze, a na policję do tego momentu (ok. 20:30) nie wpłynęło żadne zgłoszenie o czyimkolwiek zaginięciu. Z ustaleń policji wynika też, że nie odkryto również żadnych pozostawionych na plaży ubrań czy innych rzeczy osobistych. Nikt nie zgłosił też nieobecności kompana z plaży. Co najmniej do momentu zakończenia jutrzejszej akcji poszukiwawczej plaża miejska nad Jeziorem Sajmino pozostanie zamknięta" - napisał.

Dodał, że miejsce będzie również nadzorowane przez całą noc przez straż miejską.

"Prosimy o stosowanie się do poleceń służb i pracowników Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. O dalszych decyzjach lub ustaleniach będziemy informować na bieżąco. Kolejne działania będą koordynowane przez policję. Jeśli wiecie cokolwiek więcej o tej sprawie lub nie możecie skontaktować się z kimś bliskim czy znajomym - prosimy o pilny kontakt z policją" - podsumował.