W Katowicach rusza budowa ósmej gwiazdy na legendarnym Osiedlu Gwiazdy. Nowy budynek, zaprojektowany przez wnuka jednego z twórców oryginalnego kompleksu, ma być nowoczesnym dopełnieniem kultowej architektury miasta.

Nowa gwiazda na mapie Katowic

Przy jednej z głównych arterii Katowic, tuż obok Spodka, powstanie ósmy budynek Osiedla Gwiazdy – jednej z ikon polskiego modernizmu.

Nowy wieżowiec zaprojektował Maciej Franta, wnuk Aleksandra Franty, współautora oryginalnego projektu z lat 70. XX wieku.

Nowoczesność i tradycja

Nowy budynek ma liczyć 24 kondygnacje nadziemne i 3 podziemne. Znajdą się w nim 364 mieszkania oraz lokale usługowe. Będzie strefa wellness z siłownią i sauną oraz futurystyczny taras na dachu.

"Historia naprawdę pisze się na naszych oczach. Po 50 latach od powstania kultowego modernistycznego osiedla Roździeńskiego jego układ w kształcie Wielkiego Wozu zostaje uzupełniony" - czytamy we wpisie na Facebooku Trust Investments, firmy, która wybuduje ósmą "gwiazdę".



Ósma gwiazda powstanie na miejscu dawnej przychodni przy ulicy Bogucickiej w dzielnicy Zawodzie.

Inwestycja wpisuje się w koncepcję miasta 15-minutowego – wszystkie niezbędne usługi, sklepy, szkoły i przystanki komunikacji miejskiej będą w zasięgu krótkiego spaceru.

Budowa ósmej „gwiazdy” to nie tylko kontynuacja architektonicznej tradycji Katowic, ale także nowoczesny projekt, który ma szansę stać się nową wizytówką miasta.