W piątek wieczorem na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się mecz Polska - Holandia. W związku z wydarzeniem wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej. Sprawdź, jak najlepiej dotrzeć na stadion i jakie utrudnienia czekają mieszkańców stolicy.

Zmiany w organizacji ruchu z powodu meczu Polska - Holandia na PGE Narodowym / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl .

Darmowa komunikacja dla kibiców

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że w piątek osoby posiadające bilety na mecz, zaproszenia lub akredytacje wydane przez PZPN będą mogły bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. Bezpłatne przejazdy obejmują autobusy, tramwaje, metro, Szybką Kolej Miejską oraz pociągi Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w granicach pierwszej strefy biletowej.

Uprawnienia obowiązują od piątku, godziny 6:00, do soboty, godziny 1:00. Kibice mogą również nieodpłatnie korzystać z parkingów Parkuj i Jedź.



Ograniczenia w ruchu i zmiany tras

Przed rozpoczęciem meczu, od godziny 18:30, wjazd na Saską Kępę zostanie ograniczony. Do godziny 20:45 kierowcy nie będą mogli wjechać na obszar ograniczony aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych oraz Wałem Miedzeszyńskim, a także ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego.

Zakazy nie obejmą autobusów, pojazdów z identyfikatorami SK, taksówek i jednośladów. "W zależności od sytuacji policja może podjąć decyzję o zamknięciu również innych ulic. Wówczas autobusy skierowane zostaną na objazdy" - przekazał ZTM.

Około 15 minut przed zakończeniem meczu, czyli około godziny 22:15, zamknięta zostanie aleja Zieleniecka od Targowej do ronda Waszyngtona - przejazd będzie możliwy wyłącznie dla autobusów komunikacji miejskiej. Po meczu, około godziny 22:30, policja może zdecydować o zamknięciu mostu Poniatowskiego oraz Alej Jerozolimskich od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a.



Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej

W związku z zamknięciami ulic uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z99, która będzie kursować między rondem Wiatraczna a placem Narutowicza przez most Łazienkowski. Mostem Łazienkowskim pojadą także autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72.

Zmiany obejmą również tramwaje linii 7, 9, 22 i 24. Po zakończeniu meczu na trasy wyjadą dodatkowe autobusy linii 138 i 509, a także dodatkowe tramwaje linii 9 i 26. Z ronda Waszyngtona będzie można dojechać w kierunku Bokserskiej, Gocławia, Winnicy oraz Cmentarza Wolskiego.

Pociągi drugiej linii metra będą kursowały częściej niż zwykle.



Bezpieczeństwo i apel policji

Spotkanie Polska - Holandia zostało zakwalifikowane jako mecz podwyższonego ryzyka.

"Przy meczu podwyższonego ryzyka organizator kieruje większą ilość służb porządkowych, a policja, planując zabezpieczenie, uwzględnia to, aby skutecznie przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom biorącym udział w imprezie masowej" - przekazała stołeczna policja.

Policja apeluje do mieszkańców i kibiców o informowanie funkcjonariuszy o wszelkich niepokojących sytuacjach. "W związku z możliwymi utrudnieniami w ruchu na stadion najlepiej wybrać się komunikacją miejską" - dodano.

