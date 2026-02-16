Od piątku (20 lutego) w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa można zwiedzać wyjątkową wystawę "Kraków. Dźwięki, melodie, słowa". Ekspozycja prezentuje zarówno historyczne, jak i współczesne odgłosy miasta, tworząc niepowtarzalną opowieść o jego audiosferze.

Historyczne i współczesne odgłosy, w tym gwar ulic, głos dzwonów i melodia hejnału, składają się na opowieść Muzeum Krakowa o dźwiękach tego miasta.

Wystawa „Kraków. Dźwięki, melodie, słowa” od piątku będzie dostępna w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa.

Nam się tylko wydaje, że miasto składa się z bruków, ulic, rur, tramwajów. To jest tylko taki pozór. Tak naprawdę miasto jest niematerialne. Miasto to jest to, co czujemy, słyszymy. O niematerialności, przede wszystkim tej, która dociera do nas przez zmysł słuchu – miasto mówi do nas codziennie – jest ta wystawa – zapowiedział podczas spotkania z mediami dyrektor Muzeum Krakowa dr Michał Niezabitowski.

Cztery tematy, setki dźwięków

Na ekspozycji znalazła się dźwiękowa instalacja przygotowana przez muzyka Marcina Dymitra, który połączył archiwalia i współczesne nagrania terenowe.

Kuratorzy podzielili wystawę na cztery części tematyczne.

Pierwsza mówi o dźwiękach ulic i placów, druga o głosie dzwonów, trzecia o muzyce granej na podwórkach i słuchanej w domach, a czwarta o melodii hejnału słyszanej ponad dachami kamienic i transmitowanej przez radio.

Pomysł tej wystawy zrodził się z pytania, co by było, gdybyśmy przyłożyli ucho do wielowarstwowej tkanki miasta, co byśmy usłyszeli. I o tym, co możemy usłyszeć, albo co mogliśmy usłyszeć dawniej, a już zaniknęło, jest ta wystawa – wskazała kuratorka dr Monika Widzicka, dodając, że jest to pierwsza taka realizacja w muzeum i jedna z nielicznych w Polsce.

Twórcy wystawy poprzez dźwiękowe kolaże chcą przybliżyć zmiany zachodzące w miejskiej audiosferze na przestrzeni ostatniego stulecia, a zarazem podkreślić ciągłość niektórych zjawisk.

Zwracają też uwagę na kwestię miejskiego hałasu.

Cytat Wracamy do archiwalnym nagrań dźwiękowych sięgających okresu międzywojennego, a w niektórych aspektach nawet przełomu XIX-XX wieku i eksplorujemy te kategorie dźwięków również przez pryzmat tego, jak one brzmią obecnie. Łączymy tę perspektywę historyczną ze współczesnymi nagraniami terenowymi, np. wsłuchując się w gwar miejskich ulic i placów dr Monika Widzicka

Kuratorka zauważyła, że wystawa jest jednocześnie "do słuchania i oglądania".

W muzeum zgromadzono też przedmioty odnoszące się do czterech głównych tematów dźwiękowych - zdjęcia, obrazy, pamiątki związane z obecnością przekupek i dorożek. Eksponatom i nagraniom towarzyszy interaktywna ścieżka edukacyjna.



Wystawę pt. "Kraków. Dźwięki, melodie, słowa" można będzie od piątku do 13 grudnia oglądać w oddziale Muzeum Krakowa - Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa przy ul. Szpitalnej 21.