Tłum ultraortodoksyjnych Żydów ścigał ulicami miasta Bene Berak dwie izraelskie żołnierki. Przed linczem uratowała je policja. Aresztowano ponad 20 osób. Kobiety zostały błędnie podejrzane o to, że pojawiły się w celu wykonania rozkazów związanych z powołaniem do służby wojskowej ultraortodoksyjnych wyznawców judaizmu.
- W Bene Barak tłum ultraortodoksyjnych Żydów ścigał dwie izraelskie żołnierki.
- Incydent zakończył się użyciem granatów hukowych przez policję, 23 aresztowaniami oraz uszkodzeniem kilku pojazdów.
- W Izraelu toczy się debata na temat poboru ultraortodoksyjnych mężczyzn do wojska.
Sceny z niedzieli z miasta Bene Berak wyglądają na filmach zamieszczonych w internecie dość dramatycznie. Widzimy dwie żołnierki uciekające w eskorcie policjantów jedną z ulic. Za nimi przewrócone pojemniki na śmieci i wrogi tłum - co najmniej kilkuset ortodoksyjnych Żydów, próbujących ich dogonić.
Policja musiała użyć granatów hukowych, aresztowała 23 osoby. Trzech funkcjonariuszy zostało rannych, a kilka pojazdów policyjnych zostało uszkodzonych, w tym przewrócony radiowóz i podpalony motocykl policyjny.