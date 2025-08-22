Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powiedział, że nie jest planowane spotkanie rosyjskiego lidera Władimira Putina z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - przekazała agencja Reutera.

Siergiej Ławrow / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO /POOL / PAP/EPA

Ławrow dodał, że Putin będzie mógł spotkać się z Zełenskim, kiedy zostanie przygotowana agenda ewentualnego szczytu. Obecnie takowej nie ma - stwierdził minister w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji NBC.

Szef rosyjskiej dyplomacji powiedział, że Moskwa zgodziła się wykazać elastycznością w kilku kwestiach poruszonych przez prezydenta USA Donalda Trumpa podczas ubiegłotygodniowego spotkania na Alasce. Natomiast kiedy prezydentowi Ukrainy przedstawiono kilka warunków niezbędnych dla postępu ku pokojowi na wszystkie odpowiedział "nie" - oświadczył Ławrow.

Jak poinformowała wcześniej w piątek agencja Reutera, powołując się na trzy źródła, Putin żąda, aby Ukraina zrezygnowała z całego wschodniego Donbasu, wyrzekła się ambicji członkostwa w NATO, zachowała neutralność i nie wpuszczała wojsk zachodnich do kraju.

Zełenski wielokrotnie odrzucał pomysł wycofania się z uznanych przez społeczność międzynarodową ziem ukraińskich w ramach ewentualnego porozumienia pokojowego. Argumentował, że przemysłowy region Donbasu służy jako twierdza powstrzymująca rosyjskie postępy w głąb Ukrainy. W czwartek prezydent powiedział dziennikarzom, że jest to "kwestia przetrwania naszego kraju, z uwzględnieniem najsilniejszych linii obrony".

Zełenski: Rosja robi wszystko, by nie dopuścić do mojego spotkania z Putinem

Tymczasem Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Rosja robi wszystko, aby uniemożliwić jego spotkanie z Władimirem Putinem. Prezydent Ukrainy wezwał też sojuszników Ukrainy do nałożenia nowych sankcji na Moskwę, jeśli ta nie wykaże chęci zakończenia inwazji.

Dziś rozmawialiśmy przede wszystkim o tym, jakie nasze kolejne wspólne kroki mogą zapewnić Ukrainie i całej Europie większe bezpieczeństwo oraz przybliżyć realne zakończenie wojny. Po pierwsze, to gwarancje bezpieczeństwa. Razem ze wszystkimi naszymi partnerami osiągnęliśmy ważne porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki - powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy, który wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem w Kijowie, poinformował, że rozmawiali o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy ze strony innych państw, które - jak podkreślił - powinny być podobne do artykułu 5. NATO, uznającego atak na jednego członka Sojuszu za atak na wszystkich.

