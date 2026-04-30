Paralotniarz spadł na przydomowy ogród w Inowrocławiu w Kujawsko-Pomorskiem. Upadek 52-latka zamortyzowały tuje. Strażacy uwolnili mężczyznę z konstrukcji maszyny i udzielili mu pierwszej pomocy. Informację otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
W Inowrocławiu doszło do groźnego wypadku.
Paralotniarz spadł na przydomowy ogród.
Mężczyzna przeżył, upadek zamortyzowały rosnące tam tuje.
Poszkodowany był przytomny, ze złamaniami lewego podudzia i obrażeniami twarzy - mówi młodszy brygadier Marcin Łośko.
Mężczyzna został zabrany do szpitala w Inowrocławiu.
Informację o wypadku otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.