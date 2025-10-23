Sąd Rejonowy w Toruniu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 24-letniej Agnieszki W., podejrzanej o znęcanie się nad swoją niespełna dwuletnią córką Wiktorią. Do dramatycznych wydarzeń doszło podczas imprezy urodzinowej, którą kobieta zorganizowała w swoim mieszkaniu.

Agnieszka W. uderzała dziecko w pośladki, po twarzy, głowie, uciskała rączki, zasłaniała twarz. / Shutterstock

Kobieta została zatrzymana 19 października w Toruniu. Dzień wcześniej Agnieszka W. urządziła imprezę urodzinową, na której spożywano alkohol i zażywano marihuanę.

W trakcie zabawy jej córka nie chciała zasnąć, co - według ustaleń śledczych - wywołało irytację matki.

Kobieta kilkukrotnie wchodziła do pokoju dziecka, by je „uciszyć”. Jak wynika z ustaleń, Agnieszka W. biła dziewczynkę po pośladkach, twarzy i głowie, uciskała jej rączki oraz zasłaniała twarz.

Dziewczynka trafiła do szpitala

Następnego dnia opiekunka dziecka, widząc obrażenia u dziewczynki, nakazała matce natychmiastowe przewiezienie córki do szpitala.

Lekarze stwierdzili u dziecka obrażenia świadczące o pobiciu.

Z opinii sądowo-lekarskiej wynika, że z uwagi na ilość, lokalizację i rozległość zmian wykluczyć należy możliwość ich (obrażeń) powstania w następstwie upadku z łóżka, a najbardziej prawdopodobne jest działanie licznych urazów czynnych, czyli działanie osoby trzeciej - poinformowała Izabela Oliver rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Postępowanie prokuratorskie i decyzja sądu

Prokuratura wszczęła śledztwo wobec Agnieszki W.

Kobieta przyznała się do zarzucanego czynu, tłumacząc, że nie spodziewała się, że te uderzenia mogły być tak mocne i spowodować tak rozległe obrażenia.

Za popełnione przestępstwo grozi jej do 8 lat więzienia. Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec podejrzanej tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy, uzasadniając to obawą mataczenia oraz grożącą surową karą.

Mała Wiktoria nadal przebywa w szpitalu pod opieką lekarzy. Śledztwo w tej sprawie trwa.