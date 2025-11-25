Na stacji PKP w Piotrkowie Trybunalskim doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Pociąg pasażerski relacji Wrocław Główny – Warszawa Wschodnia wjechał na tor, na którym znajdowała się już drezyna sieciowa. Na szczęście maszynista w porę wyhamował i uniknięto tragedii.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Pociąg relacji Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia wjechał na tor zajęty przez drezynę.

Maszynista zatrzymał skład 50 metrów przed przeszkodą.

Nikomu nic się nie stało, nie doszło do zderzenia.

Do niebezpiecznego incydentu doszło na stacji PKP w Piotrkowie Trybunalskim. Jak przekazała RMF FM Katarzyna Michalska z Zespołu Prasowego PKP PLK, pociąg relacji Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia wjechał na tor zajęty wcześniej przez drezyną sieciową.

Maszynista wyhamował i zatrzymał się 50 metrów od drezyny. Nie doszło do zderzenia, nikomu nic się nie stało.

Pociąg zatrzymał się na kilkanaście minut. Drezyna została przesunięta na drugi tor, a pociąg ruszył w dalszą trasę.

Według wstępnych ustaleń doszło do błędu - ktoś pozostawił drezynę nie na tym torze, na którym powinna stać.

Sprawę wyjaśni specjalna komisja. Oddzielnie incydent bada kolej, a oddzielnie policja.

Informację otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.