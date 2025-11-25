Na stacji PKP w Piotrkowie Trybunalskim doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Pociąg pasażerski relacji Wrocław Główny – Warszawa Wschodnia wjechał na tor, na którym znajdowała się już drezyna sieciowa. Na szczęście maszynista w porę wyhamował i uniknięto tragedii.
- Pociąg relacji Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia wjechał na tor zajęty przez drezynę.
- Maszynista zatrzymał skład 50 metrów przed przeszkodą.
- Nikomu nic się nie stało, nie doszło do zderzenia.
Do niebezpiecznego incydentu doszło na stacji PKP w Piotrkowie Trybunalskim. Jak przekazała RMF FM Katarzyna Michalska z Zespołu Prasowego PKP PLK, pociąg relacji Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia wjechał na tor zajęty wcześniej przez drezyną sieciową.
Maszynista wyhamował i zatrzymał się 50 metrów od drezyny. Nie doszło do zderzenia, nikomu nic się nie stało.
Pociąg zatrzymał się na kilkanaście minut. Drezyna została przesunięta na drugi tor, a pociąg ruszył w dalszą trasę.
Według wstępnych ustaleń doszło do błędu - ktoś pozostawił drezynę nie na tym torze, na którym powinna stać.
Sprawę wyjaśni specjalna komisja. Oddzielnie incydent bada kolej, a oddzielnie policja.
