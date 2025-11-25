Wypadek na torach w miejscowości Lubania-Lipiny (woj. kujawsko-pomorskie). Szynobus zderzył się tam z autem osobowym. Kierowca samochodu nie przeżył wypadku. Na trasie Gdańsk-Bydgoszcz występują utrudnienia.

Do zderzenia szynobusu z autem osobowym doszło w miejscowości Lubania-Lipiny, ok. 35 km na północ od Bydgoszczy.

Niestety, kierowca auta zginął na miejscu.

Zdarzenie badają policja i prokuratura.

Podróżujący pociągami na trasie Gdańsk-Bydgoszcz muszą liczyć się z opóźnieniami.