Wypadek na torach w miejscowości Lubania-Lipiny (woj. kujawsko-pomorskie). Szynobus zderzył się tam z autem osobowym. Kierowca samochodu nie przeżył wypadku. Na trasie Gdańsk-Bydgoszcz występują utrudnienia.
Do zderzenia szynobusu z autem osobowym doszło w miejscowości Lubania-Lipiny, ok. 35 km na północ od Bydgoszczy.
Niestety, kierowca auta zginął na miejscu.
Zdarzenie badają policja i prokuratura.
Podróżujący pociągami na trasie Gdańsk-Bydgoszcz muszą liczyć się z opóźnieniami.