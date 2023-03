49 osób zatrzymali policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Chodzi o posiadanie i rozpowszechnianie treści o charakterze pedofilskim. Na trop podejrzanych funkcjonariusze trafili w ramach operacji "Barbarossa" prowadzonej m.in. wspólnie z Europolem i Prokuraturą Krajową oraz organizacją National Center for Missing & Exploited Children. W jej trakcie funkcjonariusze przeprowadzili 87 przeszukań na terenie całej Polski, w wyniku których zabezpieczono 92 komputery i 172 dyski twarde zawierające ponad 40 tys. plików wideo oraz niemal 120 tys. zdjęć przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zatrzymani mają od 19 do 70 lat. W przypadku 20 z nich sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu. Wszyscy usłyszeli zarzuty posiadania i rozpowszechniania materiałów o charakterze pedofilskim. Kilkoro z nich było podejrzanych w podobnych sprawach w przeszłości. Wśród zatrzymanych jest także kobieta, która miała udostępniać intymne zdjęcia swojego dziecka konkubentowi.

Po przeszukaniu blisko 90 miejsc w całym kraju, policjanci zabezpieczyli 160 tys. plików przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Te materiały miały być rozsyłane m.in. w zamkniętych grupach, przez szyfrowane komunikatory. Śledczy analizują jeszcze materiały, które znaleźli łącznie na prawie trzystu komputerach i dyskach. Niewykluczone więc, że przynajmniej część podejrzanych usłyszy kolejne zarzuty.

W akcji brało blisko 400 funkcjonariuszy. To policjanci CBZC ze wszystkich komórek terenowych, wspierani przez funkcjonariuszy z komend wojewódzkich policji w tym z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie, a także policjantów z miejskich i powiatowych komend z całego kraju.

Przeprowadzona akcja była ściśle koordynowana z Departamentem ds. Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej. Efekty działań to również wynik dobrej współpracy z Europolem i amerykańską organizacją non-profit National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).

Podejrzani usłyszeli zarzuty karne za posiadanie i rozpowszechnianie treści o charakterze pedofilskim.