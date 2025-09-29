Światowa firma energetyczna Neptune Energy potwierdziła, że Niemcy posiadają jedne z największych złóż węglanu litu na świecie. Ma to być ekwiwalent 43 miliony ton węglanu litu (LCE). Odkrycie to ma potencjał zmienić rolę Europy w globalnym łańcuchu dostaw pojazdów elektrycznych i akumulatorów.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Według Neptune Energy, baza surowcowa zlokalizowana jest w regionie Altmark w północnej Saksonii-Anhalt w Niemczech. Znajdują się tam 43 mln ton węglanu litu. Dla porównania, Trójkąt Litowy, obejmujący Argentynę, Boliwię i Chile, gromadzi 53 proc. światowych zasobów litu. Zawiera on prawie 50 milionów ton tego metalu alkalicznego.

Odkrycia dokonano po tym, jak brytyjska firma zajmująca się poszukiwaniem i produkcją ropy naftowej i gazu zleciła międzynarodowej i niezależnej agencji wyceny Sproule ERCE określenie zasobów bazowych na potrzeby projektu wydobycia litu w regionie.

Dzięki temu możemy znacząco przyczynić się do rozwoju niemieckiego i europejskiego rynku dostaw węglanu litu, kluczowego surowca - mówi prezes Neptune Energy, Andreas Scheck.

Nowy rozdział

Region Altmark, położony w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, od dawna stanowi kluczowe miejsce wydobycia gazu ziemnego. Neptune Energy i jej poprzednicy czerpią korzyści z tamtejszych zasobów geologicznych od 1969 roku. Najnowsze dane pokazują, że solanki czerwonego spągowca z rozległego złoża gazu Altmark są nie tylko silnie zmineralizowane, ale również wysoce wzbogacone w lit.

To skłoniło firmę do przeniesienia swojej działalności z paliw kopalnych na czyste materiały do produkcji akumulatorów. Zamiast polegać na szkodliwych dla środowiska metodach, takich jak wydobycie odkrywkowe czy stawy odparowujące, firma wdraża obecnie proces znany jako bezpośrednia ekstrakcja litu (DLE) z podziemnej solanki.

Technika ta ma na celu ograniczenie wykorzystania gruntów i wpływu na środowisko. Zamiast tego wykorzystuje zaawansowane procesy wymiany jonowej i adsorpcji, aby wyizolować lit ze złóż solanki.

Ponad 80 proc. węglanu litu używanego w Europie jest sprowadzana z zagranicy, głównie z Chin. Reszta pochodzi z Ameryki Południowej, właśnie z "trójkąta litowego". W Polsce występują śladowe ilości litu.