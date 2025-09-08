3 osoby zajmujące się handlem narkotykami zatrzymali funkcjonariusze m.in. Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Zabezpieczono prawie 17 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości prawie 2,8 mln zł. To ponad 10 600 g kokainy i blisko 6 kg marihuany. Jak informuje reporter RMF FM, na poczet przyszłych kar zabezpieczono ok. 40 tys. zł, a także bmw i chevroleta o szacunkowej wartości 267 tys. zł. Zatrzymane osoby zostały tymczasowo aresztowane. Grozi im do 12 lat więzienia.

Straż graniczna i policja uderzyły w narkotykowy biznes / Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej / Straż Graniczna

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej - przy wsparciu funkcjonariuszy z Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej wspólnie z KPP Lwówek Śląski - zatrzymali dwóch mężczyzn i kobietę. Osoby te zajmowały się handlem narkotykami. Mundurowi uderzyli w biznes narkotykowy 25 sierpnia we Wrocławiu.

Funkcjonariusze przeszukali mieszkania i pojazdy osób podejrzanych. Zabezpieczono prawie 17 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości prawie 2,8 mln zł (ponad 10 600 g kokainy i blisko 6 kg marihuany). Na poczet przyszłych kar zabezpieczono środki pieniężne w kwocie około 40 tys. zł oraz dwa samochody warte ok. 267 tys. zł.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty "posiadania i wprowadzania oraz usiłowania wprowadzenia do obrotu znacznych ilości substancji odurzających". Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu ich na 3 miesiące. Za handel narkotykami grozi im nawet 12 lat pozbawienia wolności.

