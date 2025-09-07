Szczęście w nieszczęściu, że to jest okolica domków jednorodzinnych, więc dużo ludzi nie będzie ewakuowanych, ale obszar spory - informuje rzecznik ŻW ppłk Paweł Durka.

Dodał też, że na miejscu są m.in. pirotechnicy z oddziału specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie i patrol saperski z Wesołej.

Eksplozja w Rembertowie

Do wybuchu doszło w sobotę wieczorem na terenie wojskowym w warszawskim Rembertowie. Ranne zostały dwie osoby cywilne. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ranni zostali przetransportowani do szpitala w Warszawie.

Cywile weszli na teren poligonu wojskowego przy 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Rembertowie około godz. 18:30. Jak podkreśla Żandarmeria Wojskowa, wbrew wyraźnie oznaczonym zakazom wstępu. Tego dnia, w tym miejscu nie odbywało się żadne szkolenie i nie było wojska.

Żandarmeria Wojskowa wszczęła postępowanie w sprawie eksplozji ładunku wybuchowego. Ustalanie przyczyn i przebiegu zdarzenia będzie prowadzone pod nadzorem Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów.

Zbieramy materiał dowodowy, będą ekspertyzy biegłego w tej sprawie, dochodzenie trwa. To dopiero początek sprawy - zapewnił rzecznik komendanta głównego ŻW ppłk Paweł Durka.