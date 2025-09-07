Niespodziewany zwrot akcji po sobotniej eksplozji w warszawskim Rembertowie, gdzie rannych zostało dwóch cywilów. Żandarmeria Wojskowa informuje o znalezieniu w mieszkaniu poszkodowanych znacznych ilości materiałów wybuchowych oraz pozostałości po granatach i pociskach moździerzowych. Podjęto decyzję o ewakuacji okolicznych budynków.
"W mieszkaniu rannych we wczorajszym wybuchu w Rembertowie, ŻW ujawniła znaczne ilości materiałów wybuchowych oraz pozostałości po granatach i pociskach moździerzowych. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, podjęto decyzję o ewakuacji budynków w okolicy ul. Zawiszaków" - przekazała Żandarmeria Wojskowa na X.