30 tys. dzieci skorzysta z darmowych atrakcji dzięki Fundacji Happy Kids i Pepco w ramach akcji Happy Bus. Specjalny, kolorowy autobus przemierza polskie szlaki, by dotrzeć do miasteczek i wsi, gdzie daje radość i możliwość beztroskiej zabawy dzieciom. Na wakacyjnej, tegorocznej trasie jest ponad 40 przystanków.

Tak bawiły się dzieci w poprzednich edycjach Happy Busa / Fundacja Happy Kids / Materiały prasowe

Główny cel akcji Happy Bus - to zapewnienie niezapomnianych wakacji i równych szans na rozwój najmłodszym w całej Polsce (niezależnie od miejsca zamieszkania). Tegoroczna, letnia trasa obejmuje ponad 40 przystanków. Na każdym z nich dzieci będą mogły przez 3 dni całkowicie za darmo korzystać ze specjalnie przygotowanych atrakcji m.in.: dmuchańców, malowania buzi, gier i animacji.

Gdzie pojawi się zespół Fundacji i co przygotowano dla najmłodszych?

Wakacje to okres, na który dzieci czekają cały rok. Często jednak bywa tak, że najmłodsi zamiast bawić się z rówieśnikami, spędzają je przed ekranem telewizora czy komputera. Problem jest jeszcze większy w mniejszych miejscowościach, gdzie atrakcje często bywają ograniczone. To właśnie z myślą o dzieciach z takich lokalizacji powstał projekt Happy Bus - mówi prezes Fundacji Happy Kids - Aleksander Kartasiński.

Pomysłodawcą "wesołego autobusu" jest właśnie Aleksander Kartasiński, który już 12 lat temu dostrzegł potrzebę zorganizowania dzieciom z małych miejscowości i wsi wolnego czasu. Jeszcze w tym samym roku wystartowała pierwsza edycja nowatorskiego projektu. W tym roku, dwunasta edycja odbywa się pod hasłem: "Wszyscy śmiejemy się w tym samym języku!".

Od 2010 roku Happy Bus zaparkował na 130 przystankach, na których bawiło się łącznie 80 tys. dzieci z różnych rejonów Polski. W 2021 r. udział w akcji wzięło 21 tys. uczestników. Szacujemy, że tego lata będzie to ok. 30 tys. dzieci - dodaje Kartasiński. Z roku na rok nasza akcja rozrasta się coraz bardziej, a w miejscowościach, które odwiedzamy, spotykamy się z dużym entuzjazmem. Bardzo często dzieci, które przychodzą do nas pierwszego dnia, zjawiają się też drugiego i trzeciego.

W tym roku Fundacja ma również specjalną misję: jako organizacja głęboko zaangażowana w pomoc ofiarom wojny na Ukrainie, zamierza odwiedzić także ośrodki w Polsce, w których przebywają ukraińskie dzieci z domów dziecka i pieczy zastępczych.

Akcja, która łączy

W tegorocznej edycji Happy Busa bierze udział ponad 50 wolontariuszy z całego świata w tym m.in. z: Pakistanu, Włoch, Chin, Algierii, Turcji czy Grecji. Wolontariusze są rekrutowani przez międzynarodową organizację AIESEC.

Oprócz tego do akcji w ramach wolontariatu zgłaszają się podopieczni Fundacji Happy Kids i ich znajomi, a także osoby z zewnątrz, które o inicjatywie usłyszały przypadkiem. Nasi wolontariusze są w wieku od 16 do 66 lat, co łamie wszelkie stereotypy i pokazuje, że te różnice wieku tak naprawdę nie mają znaczenia, liczy się podejście oraz wrażliwość drugiego człowieka - tłumaczy Aleksander Kartasiński. Niezwykle nas cieszy, gdy widzimy, że tę wrażliwość w naturalny sposób przejmują też nasi podopieczni i sami spontanicznie angażują się w akcję jako wolontariusze. Czują się potrzebni, chcą pomóc, można powiedzieć, że powstaje dzięki temu prawdziwy łańcuch dobra.

Swoją historię z Happy Busem opowiada wolontariuszka, który zaczynała pomagać, gdy miała 14 lat. Od tego czasu towarzyszy mi praktycznie w każde wakacje, więc można powiedzieć, że jestem przykładem tego, jak wciągający jest to projekt - opowiada manager projektu Happy Bus - Ewelina Dąbrowska. Wolontariat w Happy Busie to bez dwóch zdań niesamowite, bardzo rozwijające przeżycie. Nauczyłam się tam wielu życiowych rzeczy, które towarzyszą mi do dzisiaj. To piękna przygoda, której każdy z nas może być uczestnikiem.

Moc atrakcji dla najmłodszych

Na dzieci czekają liczne atrakcje w postaci m.in. zjeżdżalni, trampolin oraz gier planszowych. Wolontariusze Happy Kids będą prowadzić warsztaty z zaplatania bransoletek z muliny czy z samodzielnego tworzenia popularnych wśród dzieci "gniotków" i slime’ów.

A jeśli jakieś dziecko zechce zostać np. Spidermanem czy Myszką Miki? Załatwione! Zespół Fundacji pomoże wcielić się ochotnikom w superbohatera czy ulubioną postać z bajki, dzięki malowaniu twarzy specjalnymi farbkami.

Dla trochę starszych dzieci organizowane są lekcje języka angielskiego lub zajęcia, podczas których można dowiedzieć się ciekawych informacji o różnych państwach oraz odmiennych kulturach i tradycjach na całym świecie. Zajęcia te mają na celu uświadomienie dzieciom, że nauka języków obcych jest bardzo istotna, ponieważ w ten sposób mogą nawiązywać przyjaźnie na całym świecie. Ponadto Fundacja uczy tolerancji i akceptacji.

Dla dzieci przewidziane są również liczne konkursy z nagrodami. Pomocy finansowej w organizacji wydarzenia już od 5 lat udziela Fundacji firma Pepco, będąca sponsorem głównym wydarzenia. Oprócz przekazywania co roku środków na realizację akcji, w 2020 roku firma Pepco sfinansowała dodatkowo zakup, sprowadzenie oraz modernizację jednego z Happy Busów - żółtego amerykańskiego School Busa.

Gdzie i kiedy zawita Happy Bus?

W tym roku w trasę wyruszyły trzy Happy Busy, a w planach jest odwiedzenie łącznie aż 41 ośrodków. Zespół Fundacji czeka na najmłodszych w godz. 10.00-17.00.