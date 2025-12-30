W gorzowskim magistracie ustawiają się długie kolejki po kartę mieszkańca. Gorzowianie ruszyli do urzędu miasta po wydanie specjalnej karty, bo od 1 stycznia będzie ona uprawniała między innymi do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.

W gorzowskim magistracie ustawiają się długie kolejki po Kartę Miejską/Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Kilka godzin czekania, kolejki i nerwowa atmosfera. Tak wygląda od kilku dni hol główny Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim. To przez ogromne zainteresowanie wyrobieniem Gorzowskiej Karty Mieszkańca.

Od nowego roku jej posiadacze będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej za darmo – wystarczy okazać kartę podczas kontroli, zarówno w wersji plastikowej, jak i elektronicznej.

Zainteresowanie jest więcogromne.

Jest tragicznie, dzisiaj te kolejki są jeszcze gorsze, na tylu mieszksńców są tylko dwa okienka otwarte - narzekają mieszkańcy, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.

Więcej stanowisk

Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta w Gorzowie Wielkopolskim uspokaja, że będzie więcej stanowisk do obsługi, a kartę można wyrobić też elektronicznie.

Obecnie do obsługi przeznaczono cztery stanowiska, a w styczniu pojawi się piąte.

Od 15 grudnia można składać wnioski online, a już w pierwszych godzinach zrobiło to ponad tysiąc mieszkańców.









