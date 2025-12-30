W gorzowskim magistracie ustawiają się długie kolejki po kartę mieszkańca. Gorzowianie ruszyli do urzędu miasta po wydanie specjalnej karty, bo od 1 stycznia będzie ona uprawniała między innymi do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.
Kilka godzin czekania, kolejki i nerwowa atmosfera. Tak wygląda od kilku dni hol główny Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim. To przez ogromne zainteresowanie wyrobieniem Gorzowskiej Karty Mieszkańca.
Od nowego roku jej posiadacze będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej za darmo – wystarczy okazać kartę podczas kontroli, zarówno w wersji plastikowej, jak i elektronicznej.
Zainteresowanie jest więcogromne.
Jest tragicznie, dzisiaj te kolejki są jeszcze gorsze, na tylu mieszksńców są tylko dwa okienka otwarte - narzekają mieszkańcy, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta w Gorzowie Wielkopolskim uspokaja, że będzie więcej stanowisk do obsługi, a kartę można wyrobić też elektronicznie.
Obecnie do obsługi przeznaczono cztery stanowiska, a w styczniu pojawi się piąte.
Od 15 grudnia można składać wnioski online, a już w pierwszych godzinach zrobiło to ponad tysiąc mieszkańców.