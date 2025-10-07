Dwie spółki: SteelTrade i Omni GRP, a także powiązane z nimi osoby: Andriej Michajłowicz Karpowicz, Veronika Ivanowna Pental i Władimir Leszczuk, będące udziałowcami lub beneficjentami rzeczywistymi, zostały wpisane na listę sankcyjną - poinformowała we wtorek Krajowa Administracja Skarbowa.

Powiązania z Federacją Rosyjską lub Białorusią

"Wpis na listę sankcyjną jest konsekwencją działań KAS w obszarze weryfikacji powiązań osób lub podmiotów z Federacją Rosyjską lub Białorusią, które mogą wpływać na bezpieczeństwo Polski" - podała we wtorek Krajowa Administracja Skarbowa.

Na listę zostały wpisane dwie spółki i trzy osoby - udziałowcy lub beneficjenci: SteelTrade, Omni GRP, Andriej Michajłowicz Karpowicz, Veronika Ivanowna Pental, i Władimir Leszczuk.

W komunikacie podano, że OMNI GRP sp. z o.o. jest powiązana osobowo ze spółką STEELTRADE sp. z o.o., której wcześniejsza nazwa brzmiała EMK GROUP sp. z o.o., a która z kolei jest powiązana z innymi podmiotami gospodarczymi z Grupy "EMK", działającymi w branży stalowej na terenie Federacji Rosyjskiej oraz Republik: Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu.

Spółki z siedzibą w Polsce eksportowały m.in. stal

"Z informacji posiadanych przez KAS wynika, że spółki z siedzibą w Polsce eksportowały, m.in. stal o szczególnych parametrach, opracowaną specjalnie do wymagających zastosowań w zakresie odlewania wysokociśnieniowego. Ten rodzaj stali jest szczególnie pożądany przez przemysł zbrojeniowy, ze względu na potrzebę zapewnienia wytrzymałości, lekkości i odporności na ekstremalne warunki, w jakich wyroby przemysłu zbrojeniowego mogą być eksploatowane. Dlatego też ze względu na rodzaj i właściwości eksportowanych wyrobów stalowych, istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że towary te trafiły do rosyjskich fabryk zbrojeniowych" – podała KAS.

Krajowa Administracja Skarbowa zidentyfikowała też mechanizm, w wyniku którego te wyroby - przyczyniające się do wzmacniania zdolności przemysłowych Federacji Rosyjskiej - trafiały na rynek rosyjski za pośrednictwem szeregu powiązanych podmiotów.

Czym skutkuje wpis na polską listę sankcyjną?

Wpisanie podmiotów lub osób na polską listę sankcyjną wiąże się w praktyce m.in. z: