Policjanci z Międzyrzecza zatrzymali 39-letniego mężczyznę podejrzanego o serię kradzieży paliwa z ciężarówek. Sprawca, by uniknąć rozpoznania, stosował nietypowy kamuflaż. Zadziwiające, ale został jednak rozpoznany.

Duch kradł paliwo. Policjanci nie dali się nabrać / Shutterstock

39-letni mieszkaniec miasta, chcąc utrudnić identyfikację przez świadków i kamery monitoringu, podczas włamań do zbiorników paliwa zakładał na siebie prześcieradło z wyciętymi otworami na oczy. Policjanci uznali, że to przebranie kwalifikuje się do odrębnej kategorii przestępczej, którą nazwali "metodą na ducha".

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna-duch kilkukrotnie spuszczał olej napędowy ze zbiorników ciężarówek zaparkowanych na terenie Międzyrzecza. Skradzione paliwo trafiało do przygotowanych wcześniej pojemników, a straty przy każdym zdarzeniu sięgały kilkuset złotych.

Dzięki sprawnym działaniom policji proceder został szybko przerwany. Kryminalni ustalili personalia sprawcy i zatrzymali go 16 sierpnia na terenie miasta.

Nowy sposób przestępców? "Metoda na ducha" Policja Lubuska / Policja

Podczas przeszukania miejsca zamieszkania podejrzanego zabezpieczono przedmioty mogące służyć do popełniania kradzieży, w tym plastikowe zbiorniki oraz charakterystyczne prześcieradło używane do maskowania.

39-latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, za które zgodnie z kodeksem karnym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Nietypowy sposób kamuflażu okazał się nieskuteczny wobec doświadczenia i skuteczności policjantów. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie - informuje asp. Mateusz Maksimczyk z KPP w Międzyrzeczu.