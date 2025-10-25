Prezes Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do odbywających się w weekend konwencji Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Wskazał na różnice dotyczące obu wydarzeń. "Prawo i Sprawiedliwość chce zmieniać Polskę na lepsze, aby poprawiać warunki życia Polaków, a Platforma Obywatelska zmienia nazwę, chcąc propagandowo poprawić słupki w sondażach" - napisał Jarosław Kaczyński na platformie X.
- Wiadomości ze świata polityki znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
"Prawo i Sprawiedliwość chce zmieniać Polskę na lepsze, aby poprawiać warunki życia Polaków, a Platforma Obywatelska zmienia nazwę, chcąc propagandowo poprawić słupki w sondażach. My o Polsce, oni o sobie" - napisał Kaczyński na platformie X.
Przypomniał też, że ruszył drugi dzień konwencji PiS w Katowicach podczas których odbywają się debaty "na temat przyszłego programu Prawa i Sprawiedliwości". "My, gdy coś mówimy, to robimy. Z ich obietnic nic nie wynika. Po pierwsze wiarygodność" - ocenił Kaczyński.