W sobotę o godz. 12 w Warszawie rozpoczęła się konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej, na której rozpocznie się proces tworzenia nowego ugrupowania wraz z Nowoczesną i Inicjatywą Polska.



Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach

Od piątku z kolei w Katowicach trwa dwudniowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem "Myśląc: Polska". W piątek w trakcie wydarzenia Jarosław Kaczyński wskazał, że nowy program PiS powinien skupić się na ochronie zdrowia, bezpieczeństwie oraz poprawie sytuacji materialnej Polaków. Te trzy tematy muszą być w tym programie wyeksponowane, bo bardzo interesują społeczeństwo, dotyczą jego rzeczywistych interesów - podkreślił prezes PiS.

Kaczyński zapowiedział konieczność reformy systemu zdrowia i zwrócił uwagę na "poważnie naruszone poczucie bezpieczeństwa Polaków". Odniósł się także do zagrożeń związanych z integracją UE, twierdząc: "Niemcy chcą nam zabrać państwo. Francuzi razem z nimi - nie wiem dlaczego, ale tak. Amerykanie nie". Lider PiS opowiedział się za reformą Unii w stronę większej suwerenności państw członkowskich.