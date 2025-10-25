Prezes Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do odbywających się w weekend konwencji Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Wskazał na różnice dotyczące obu wydarzeń. "Prawo i Sprawiedliwość chce zmieniać Polskę na lepsze, aby poprawiać warunki życia Polaków, a Platforma Obywatelska zmienia nazwę, chcąc propagandowo poprawić słupki w sondażach" - napisał Jarosław Kaczyński na platformie X.

Przypomniał też, że ruszył drugi dzień konwencji PiS w Katowicach podczas których odbywają się debaty "na temat przyszłego programu Prawa i Sprawiedliwości". "My, gdy coś mówimy, to robimy. Z ich obietnic nic nie wynika. Po pierwsze wiarygodność" - ocenił Kaczyński.

W sobotę o godz. 12 w Warszawie rozpoczęła się konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej, na której rozpocznie się proces tworzenia nowego ugrupowania wraz z Nowoczesną i Inicjatywą Polska.

Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach

Od piątku z kolei w Katowicach trwa dwudniowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem "Myśląc: Polska". W piątek w trakcie wydarzenia Jarosław Kaczyński wskazał, że nowy program PiS powinien skupić się na ochronie zdrowia, bezpieczeństwie oraz poprawie sytuacji materialnej Polaków. Te trzy tematy muszą być w tym programie wyeksponowane, bo bardzo interesują społeczeństwo, dotyczą jego rzeczywistych interesów - podkreślił prezes PiS. 

Kaczyński zapowiedział konieczność reformy systemu zdrowia i zwrócił uwagę na "poważnie naruszone poczucie bezpieczeństwa Polaków". Odniósł się także do zagrożeń związanych z integracją UE, twierdząc: "Niemcy chcą nam zabrać państwo. Francuzi razem z nimi - nie wiem dlaczego, ale tak. Amerykanie nie". Lider PiS opowiedział się za reformą Unii w stronę większej suwerenności państw członkowskich.