Zhi Dong Zhang, znany jako "brat Wang" został przekazany przez meksykańskie służby amerykańskim odpowiednikom. Chiński baron narkotykowy, oskarżony o pranie pieniędzy i handel narkotykami na wielką skalę, był jednym z najważniejszych celów amerykańskich służb w walce z przemytem fentanylu.

Został zatrzymany w Meksyku w 2023 roku, ale uciekł z aresztu domowego tunelem.

Po ucieczce próbował wjechać do Rosji na fałszywym paszporcie, ale został zatrzymany na Kubie.

W czwartek po południu sekretarz ds. bezpieczeństwa Meksyku, Omar García Harfuch, potwierdził przekazanie Zhanga władzom USA. Podziękował również rządowi kubańskiemu za współpracę przy zatrzymaniu i ekstradycji chińskiego barona narkotykowego. Chińczyk był ścigany przez Interpol. Teraz "brat Wang" stanie przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości, gdzie odpowie za swoje przestępstwa. Światowe media takie jak BBC dziś opisują szczegóły tej operacji.

Ucieczka i aresztowanie na Kubie

Zhi Dong Zhang został zatrzymany w Meksyku w zeszłym roku. Początkowo przebywał w więzieniu o zaostrzonym rygorze, ale później sędzia zdecydował, że może przebywać w areszcie domowym. "Brat Wang" wymknął się tunelem ze swojego miejsca zamieszkania, choć był pod obserwacją Gwardii Narodowej.

Ta sytuacja wywołała ogromne kontrowersje w Meksyku. Decyzja sędziego została skrytykowana przez prezydent Claudię Sheinbaum, która wskazała na problem korupcji w sądownictwie i podkreśliła, że taki wyrok nigdy nie powinien był zapaść.



Po ucieczce Zhi Dong Zhang próbował wjechać do Rosji korzystając z podrobionego paszportu. Odmówiono mu jednak pozwolenia na wjazd. "Brat Wang" trafił na Kubę, gdzie 31 lipca został zatrzymany wraz z dwiema innymi osobami - Meksykanką i obywatelem Chin.

Kubańskie władze poinformowały o zatrzymaniu swoich meksykańskich odpowiedników. Meksykanie przekazali z kolei "brata Wanga" Amerykanom.

Zarzuty i powiązania z kartelami

Zhi Dong Zhang jest oskarżony o pranie pieniędzy oraz handel fentanylem i kokainą na ogromną skalę.

Według śledczych, kierował on międzynarodową organizacją przestępczą powiązaną z najgroźniejszymi meksykańskimi kartelami - Sinaloa oraz Jalisco Nowej Generacji (CJNG). Amerykańska Agencja ds. Walki z Narkotykami (DEA) ścigała go od 2016 roku, uznając za jeden z priorytetowych celów w walce z przemytem fentanylu do USA.

Organizacja Zhi Donga miała siedziby w Los Angeles i Atlancie, a jej wpływy sięgały Ameryki Środkowej i Południowej, Europy oraz Azji. Federalny sąd w stanie Georgia niedawno postawił mu nowe zarzuty, dotyczące prania co najmniej 20 milionów dolarów w latach 2020-2021 za pośrednictwem ponad 150 firm-słupów i 170 rachunków bankowych.

Kim jest brat Wang?

Zhi Dong Zhang, znany również jako "brat Wang", jest oskarżany o dostarczanie narkotyków meksykańskim kartelom Sinaloa oraz Jalisco Nueva Generacion. Amerykańskie służby uznają te grupy za głównych odpowiedzialnych za rozprowadzanie fentanylu na terenie Stanów Zjednoczonych. W lutym tego roku Waszyngton oficjalnie sklasyfikował oba kartele jako zagraniczne organizacje terrorystyczne.

Według amerykańskich władz, Zhi Dong Zhang to "poważny międzynarodowy przestępca zajmujący się praniem pieniędzy". Chińczyk ma odpowiadać za nawiązywanie współpracy z innymi kartelami, co umożliwia transfer fentanylu z Chin do Ameryki Środkowej, Europy oraz Stanów Zjednoczonych.