9-latek z niedokrwiennym udarem mózgu, schorzeniem bardzo rzadko występującym u tak młodych osób, trafił do szpitala w Zielonej Górze w województwie lubuskim. Chłopiec wcześniej miał problemy z mową i wyraźnie osłabione prawe kończyny. "Dziecko udało się uratować" – poinformowała w środę rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Sylwia Malcher-Nowak.
- W Zielonej Górze 9-latek przeszedł ostry udar niedokrwienny mózgu, co jest niezwykle rzadkie u dzieci.
- Lekarze podali mu lek trombolityczny zwykle stosowany u dorosłych, co pomogło szybko zlikwidować objawy udaru.
- Dziecko miało też napady drgawek i zaburzenia rytmu serca, ale udało się uniknąć poważnych powikłań.
- Specjaliści podkreślają, że udar może zdarzyć się także u dzieci, leczenie jest wtedy o wiele trudniejsze.
- Warto znać skrót FAST, który pomaga szybko rozpoznać objawy udaru. Co oznacza? Sprawdź poniżej.
- Więcej najnowszych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Zapraszamy.
W Zielonej Górze doszło do niezwykle rzadkiej, dramatycznej sytuacji, o której poinformowano w środę. 9-latek z objawami udaru trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Miał problemy z mową i widoczne osłabienie prawych kończyn. Ostry udar niedokrwienny mózgu został potwierdzony w badaniach obrazowych głowy. Wówczas lekarze zastosowali lek podawany we wczesnej fazie takiego udaru. Terapia trombolityczna, czyli leczenie lekami rozrzedzającymi skrzep powstały w naczyniu krwionośnym, pozwoliła na wyleczenie chłopca.
W trakcie podawania tego leku w warunkach oddziału ratunkowego u pacjenta doszło do zmniejszenia deficytu neurologicznego, a finalnie objawy udaru ustąpiły – powiedział Norbert Ganczar z SOR-u zielonogórskiego szpitala.
Neurolog Anita Siewko dodała, że była to trudna decyzja, ponieważ zastosowany lek jest zarejestrowany dla osób pełnoletnich. Bazowaliśmy jednak na naszym wieloletnim doświadczeniu w leczeniu udaru u dorosłych. Postanowiliśmy zaryzykować, ponieważ alternatywą było ciężkie uszkodzenie neurologiczne młodego człowieka. Udało się. Chłopiec jest sprawny i bez żadnych deficytów – zaznaczyła.
Z oddziału ratunkowego 9-latek trafił na obserwację do Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci. U dziecka doszło do zaburzenia rytmu serca i dwóch napadów drgawek, typowych w leczeniu po udarze. Jednak nie były one zbyt silne. W trakcie dwudniowego pobytu na obserwacji nie doszło do najgroźniejszego powikłania, czyli krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego. Następnie dziecko zostało przewiezione do szpitala w Nowej Soli, gdzie przechodziło rehabilitację.
Kierownik SOR-u Szpitala Uniwersyteckiego Szymon Michniewicz ocenił, że przypadek pacjenta pediatrycznego z udarem był trudny i wymagał szczególnego podejścia.
Na co dzień mamy do czynienia z udarami u pacjentów dorosłych, ale ważne jest podkreślenie, że również u dzieci takie schorzenie może się zdarzyć, czego przykładem był właśnie nasz młody pacjent – zaznaczył.
Z kolei kierownik Klinicznego Oddziału Neurologii Szymon Jurga, powiedział, że leczenie tego typu ostrego incydentu u dzieci jest bardziej skomplikowane niż u dorosłych, ponieważ nie ma oficjalnie zarejestrowanego leku rozrzedzającego skrzep u tak młodych osób. Dodał, że w swojej ponad 30-letniej karierze zawodowej po raz pierwszy spotkał się z takim przypadkiem.
Jak poinstruował Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, warto zapamiętać akronim FAST. Co oznacza?
- F (Face – twarz): asymetria twarzy, opadanie kącika ust po jednej stronie; warto sprawdzić, czy osoba potrafi się uśmiechnąć.
- A (Arms – ręce): nagłe osłabienie lub drętwienie ręki po jednej stronie; warto sprawdzić, czy osoba potrafi podnieść obie ręce i czy jedna nie opada.
- S (Speech – mowa): trudności z mówieniem, bełkotliwa mowa lub problemy ze zrozumieniem poleceń; należy poprosić osobę o powtórzenie prostego zdania.
- T (Time – czas): lekarze apelują - jeśli zauważymy jakikolwiek z tych objawów, należy natyczmiast wezwać pomoc medyczną.
Oprócz tego objawem udaru mogą też być:
- problemy z równowagą, zawroty głowy, trudności w chodzeniu lub utrzymaniu równowagi,
- nagły, silny ból głowy, czasami z nudnościami i wymiotami,
- zaburzenia widzeniam,
- utrata przytomności lub dezorientacja.