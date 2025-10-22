9-latek z niedokrwiennym udarem mózgu, schorzeniem bardzo rzadko występującym u tak młodych osób, trafił do szpitala w Zielonej Górze w województwie lubuskim. Chłopiec wcześniej miał problemy z mową i wyraźnie osłabione prawe kończyny. "Dziecko udało się uratować" – poinformowała w środę rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Sylwia Malcher-Nowak.

9-latek z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu

W Zielonej Górze doszło do niezwykle rzadkiej, dramatycznej sytuacji, o której poinformowano w środę. 9-latek z objawami udaru trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Miał problemy z mową i widoczne osłabienie prawych kończyn. Ostry udar niedokrwienny mózgu został potwierdzony w badaniach obrazowych głowy. Wówczas lekarze zastosowali lek podawany we wczesnej fazie takiego udaru. Terapia trombolityczna, czyli leczenie lekami rozrzedzającymi skrzep powstały w naczyniu krwionośnym, pozwoliła na wyleczenie chłopca.

W trakcie podawania tego leku w warunkach oddziału ratunkowego u pacjenta doszło do zmniejszenia deficytu neurologicznego, a finalnie objawy udaru ustąpiły – powiedział Norbert Ganczar z SOR-u zielonogórskiego szpitala.

Neurolog Anita Siewko dodała, że była to trudna decyzja, ponieważ zastosowany lek jest zarejestrowany dla osób pełnoletnich. Bazowaliśmy jednak na naszym wieloletnim doświadczeniu w leczeniu udaru u dorosłych. Postanowiliśmy zaryzykować, ponieważ alternatywą było ciężkie uszkodzenie neurologiczne młodego człowieka. Udało się. Chłopiec jest sprawny i bez żadnych deficytów – zaznaczyła.

Chłopiec miał objawy typowe w leczeniu po udarze

Z oddziału ratunkowego 9-latek trafił na obserwację do Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci. U dziecka doszło do zaburzenia rytmu serca i dwóch napadów drgawek, typowych w leczeniu po udarze. Jednak nie były one zbyt silne. W trakcie dwudniowego pobytu na obserwacji nie doszło do najgroźniejszego powikłania, czyli krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego. Następnie dziecko zostało przewiezione do szpitala w Nowej Soli, gdzie przechodziło rehabilitację.

Kierownik SOR-u Szpitala Uniwersyteckiego Szymon Michniewicz ocenił, że przypadek pacjenta pediatrycznego z udarem był trudny i wymagał szczególnego podejścia.

Na co dzień mamy do czynienia z udarami u pacjentów dorosłych, ale ważne jest podkreślenie, że również u dzieci takie schorzenie może się zdarzyć, czego przykładem był właśnie nasz młody pacjent – zaznaczył.

Z kolei kierownik Klinicznego Oddziału Neurologii Szymon Jurga, powiedział, że leczenie tego typu ostrego incydentu u dzieci jest bardziej skomplikowane niż u dorosłych, ponieważ nie ma oficjalnie zarejestrowanego leku rozrzedzającego skrzep u tak młodych osób. Dodał, że w swojej ponad 30-letniej karierze zawodowej po raz pierwszy spotkał się z takim przypadkiem.

Jak rozpoznać udar? Najważniejsze objawy, czyli akronim FAST

Jak poinstruował Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, warto zapamiętać akronim FAST. Co oznacza?

F (Face – twarz): asymetria twarzy, opadanie kącika ust po jednej stronie ; warto sprawdzić, czy osoba potrafi się uśmiechnąć.

; warto sprawdzić, czy osoba potrafi się uśmiechnąć. A (Arms – ręce): nagłe osłabienie lub drętwienie ręki po jednej stronie ; warto sprawdzić, czy osoba potrafi podnieść obie ręce i czy jedna nie opada.

; warto sprawdzić, czy osoba potrafi podnieść obie ręce i czy jedna nie opada. S (Speech – mowa): trudności z mówieniem, bełkotliwa mowa lub problemy ze zrozumieniem poleceń ; należy poprosić osobę o powtórzenie prostego zdania.

; należy poprosić osobę o powtórzenie prostego zdania. T (Time – czas): lekarze apelują - jeśli zauważymy jakikolwiek z tych objawów, należy natyczmiast wezwać pomoc medyczną.

Oprócz tego objawem udaru mogą też być: