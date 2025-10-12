Kolejne szpitale wprowadzają dodatkowe ograniczenia związane z sezonem infekcyjnym. Notuje się coraz więcej zachorowań na grypę i koronawirusa. O czym powinni pamiętać pacjenci?

Kolejne szpitale wprowadzają dodatkowe ograniczenia zwiazane z sezonem infekcyjnym / Shutterstock

Według danych Sanepidu - tygodniowo rejestrowanych jest ponad 30 tys. zakażeń koronawirusem.

Od początku października rośnie też liczba zachorowań na grypę.

Od tego tygodnia na oddziale obserwacyjno-zakaźnym szpitala w Ostrołęce na Mazowszu obowiązuje ograniczenie odwiedzin. U jednego chorego może przebywać tylko jedna zdrowa osoba, obowiązkowo w maseczce.

Podobnie jest w Klinice Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ograniczenia są także na Oddziale Chirurgii Naczyniowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu.

Nie przyjmujemy chorych z zakażeniami do zabiegów planowych. Natomiast ci chorzy, którzy muszą być operowani, są izolowani i operowani w warunkach zgodnych z zaleceniami Sanepidu - mówi reporterowi RMF FM Michałowi Dobrołowiczowi prof. Zbigniew Krasiński.

Dodatkowe ograniczenia wizyt są też między innymi w szpitalu w Lubartowie na Lubelszczyźnie.

Według danych Sanepidu na COVID-19 w ostatnim tygodniu najczęściej chorowały najmłodsze dzieci i osoby między dwudziestym piątym a trzydziestym piątym rokiem życia.



