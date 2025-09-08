O ujawnieniu w rejonie przejścia granicznego w Terespolu w miejscowości Polatycze w województwie lubelskim "szczątków niezidentyfikowanego obiektu latającego" poinformowała policja z Białej Podlaskiej.
W niedzielę tuż przed godziną 22.00 dyżurny terespolskiego komisariatu otrzymał zgłoszenie od funkcjonariuszy placówki straży granicznej o niepokojącym znalezisku.
W rejonie przejścia granicznego z Białorusią w Terespolu w miejscowości Polatycze w powiecie bialskim w Lubleskiem znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu latającego.
"O zdarzeniu zostały powiadomione wszystkie służby. Powiadomiliśmy również Prokuraturę Rejonową w Białej Podlaskiej" - poinformowali funkcjonariusze.
Policja zabezpiecza miejsce, w którym znaleziono obiektu. Na szczęście w związku ze zdarzeniem nikt nie doznał obrażeń.
Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Radkowski, służby uspokajają, że znalezione szczątki nie stanowią dla mieszkańców Polatycz zagrożenia.
Przypomnijmy, że w sobotę w miejscowości Majdan-Sielec na Lubelszczyźnie też rozbił się niezidentyfikowany obiekt. Prawdopodobnie to dron przemytniczy - dowiedziało się RMF FM. Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Prokuratura w Tomaszowie Lubelskim wszczęła śledztwo w tej sprawie.