​W Lubelskiem rozpoczęła się druga w tym roku akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Obejmie ona kompleksy leśne, pola oraz łąki, jednak z pominięciem terenów zabudowanych - podaje portal lublin112.pl.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dziesiątki tysięcy dawek szczepionki zostanie rozrzuconych w ramach akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie do 15 września. Szczepionki w postaci brunatnej przynęty to ukryty blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm.

Psy najlepiej trzymać na uwięzi, a koty w zamknięciu

Na jeden km2 trafia około 20-30 tego typu szczepionek o intensywnym zapachu rybnym. Nie wolno ich dotykać, jednak jeżeli przypadkowo się to stanie, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Podobnie w przypadku zwierząt domowych, jeśli zauważymy, iż miały one z nią kontakt, należy skierować się do weterynarza.

Szczepienia lisów prowadzone są na Lubelszczyźnie od 2002 r. każdego roku dwukrotnie, na wiosnę i jesienią. Akcja ta pozwoliła skutecznie ograniczyć przypadki występowania wścieklizny w naszym regionie.

O ile kilkanaście lat temu, każdego roku notowano po ponad pół tysiąca zgłoszeń wścieklizny, to teraz są to sporadyczne przypadki.