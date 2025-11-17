Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski został uniewinniony przez lubelski sąd rejonowy w sprawie dotyczącej usunięcia krzyża z Sali Kolumnowej urzędu. Polityk argumentował wówczas, że jego decyzja miała na celu zachowanie neutralności światopoglądowej urzędu.

Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski (P) i jego pełnomocnik mec. Bartosz Przeciechowski (L) na sali rozpraw Sądu Rejonowego w Lublinie (zdjęcie z października 2025 r.) / Wojtek Jargiło / PAP

Zobacz również: Krzysztof Komorski został nowym wojewodą lubelskim

Wyrok w tej sprawie został ogłoszony w poniedziałek w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód. Sędzia Bernard Domaradzki, uzasadniając wydane orzeczenie, powiedział, że oskarżyciele nie przedstawili argumentów prawnych wskazujących na to, że zachowanie wojewody zawierało znamiona zarzucanych mu przestępstw.

Wojewoda lubelski polecił zdjąć krzyż

Sprawa dotyczy decyzji wojewody z grudnia 2023 r. Krzysztof Komorski, niedługo po objęciu urzędu, polecił zdjęcie krzyża z reprezentacyjnej Sali Kolumnowej urzędu i wniesienie do niej flag unijnych. Podkreślał, że nie chodzi o "jakiś happening polityczny", tylko o neutralność światopoglądową.

Przekroczenie uprawnień oraz obrazę uczuć religijnych zarzucili wojewodzie radni sejmiku województwa dolnośląskiego z PiS Tytus Czartoryski, oraz była dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Elżbieta Puacz, którzy złożyli do sądu prywatny akt oskarżenia.

Wcześniej prokuratura dwukrotnie odmówiła wszczęcie śledztwa w tej sprawie.