Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski został uniewinniony przez lubelski sąd rejonowy w sprawie dotyczącej usunięcia krzyża z Sali Kolumnowej urzędu. Polityk argumentował wówczas, że jego decyzja miała na celu zachowanie neutralności światopoglądowej urzędu.
Wyrok w tej sprawie został ogłoszony w poniedziałek w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód. Sędzia Bernard Domaradzki, uzasadniając wydane orzeczenie, powiedział, że oskarżyciele nie przedstawili argumentów prawnych wskazujących na to, że zachowanie wojewody zawierało znamiona zarzucanych mu przestępstw.
Sprawa dotyczy decyzji wojewody z grudnia 2023 r. Krzysztof Komorski, niedługo po objęciu urzędu, polecił zdjęcie krzyża z reprezentacyjnej Sali Kolumnowej urzędu i wniesienie do niej flag unijnych. Podkreślał, że nie chodzi o "jakiś happening polityczny", tylko o neutralność światopoglądową.
Przekroczenie uprawnień oraz obrazę uczuć religijnych zarzucili wojewodzie radni sejmiku województwa dolnośląskiego z PiS Tytus Czartoryski, oraz była dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Elżbieta Puacz, którzy złożyli do sądu prywatny akt oskarżenia.
Wcześniej prokuratura dwukrotnie odmówiła wszczęcie śledztwa w tej sprawie.