Nie godziny, nie dni, ale nawet całe tygodnie można spędzić w podróży kajakiem. Dla niektórych to tylko jedna z atrakcji w turystycznym miejscu, dla innych to atrakcja sama w sobie. Dzisiaj w cyklu "Wakacje inne niż wszystkie" towarzyszymy miłośnikom kajaków.

Kajakiem po Polsce: Popularność, dostępność i najpiękniejsze szlaki kajakarskie w kraju / Shutterstock

Dziś odwiedzimy Obrocz, niewielką miejscowość koło Zwierzyńca, gdzie można wskoczyć w kajak i popłynąć malowniczą, dziką rzeką Wieprz. Do wyboru jest kilka tras, cały spływ zajmuje do siedmiu godzin, ale można sobie podzielić to na mniejsze odcinki i przepłynąć taki dystans, na jaki pozwala czas i na jaki wystarcza sił.

Najwytrwalsi wypożyczają kajaki na kilka dni i nocują po drodze w namiotach lub hamakach. Są również tacy, którzy porywają się na większe trasy, jak choćby pasjonaci z lubelskiego Klubu Turystyki Kajakowej "Ciernik", mający na koncie wyprawę z Lublina do Gdańska. Trasa zajęła im trzy tygodnie.

Dziś podpowiemy też, jak się przygotować do tak dalekich podróży. Jedną z ważniejszych rzeczy jest odpowiednie obuwie. Niektórych może to zaskoczyć, ale kalosze wcale nie są najwłaściwszym wyborem.

Aktywny wypoczynek na wodzie z roku na rok zdobywa coraz więcej zwolenników. Kajakarstwo w Polsce przeżywa wręcz prawdziwy renesans. Sezon letni to czas, kiedy rzeki i jeziora tętnią życiem, a kolorowe kajaki stają się nieodłącznym elementem krajobrazu wielu regionów.

Wypożyczalnie kajaków wyrastają jak grzyby po deszczu, a sprzęt można zarezerwować nawet na ostatnią chwilę. Malownicze trasy prowadzą przez najpiękniejsze zakątki kraju - od Mazur, przez Wielkopolskę, Pomorze, aż po dzikie Podlasie. Spływy kajakowe to nie tylko relaks, ale także okazja do aktywnego wypoczynku, kontaktu z przyrodą i odkrywania mniej znanych miejsc.

Najpopularniejsze szlaki kajakowe w Polsce - przegląd tras dla każdego

Polska to prawdziwy raj dla kajakarzy. Znajdziemy tu zarówno krótkie, rodzinne spływy, jak i długie, wymagające trasy dla zaawansowanych. Oto najchętniej wybierane szlaki: