Trekking – to słowo, które z roku na rok zyskuje na popularności wśród miłośników aktywnego wypoczynku. Dla jednych to sposób na oderwanie się od codzienności, dla innych – wyzwanie i droga do samopoznania. O tym, czym jest trekking, jak się do niego przygotować i dlaczego warto spróbować tej formy turystyki, opowiada Tomasz Kobielski – uczestnik i przede wszystkim organizator licznych wypraw trekkingowych w najdalsze zakątki świata, zdobywca m.in. Korony Ziemi i Korony Wulkanów Ziemi.

Trekking – wyzwanie dla ciała i ducha / Shutterstock

Wakacje inne niż wszystkie. Twój kamper oczami reporterów RMF FM Przygoda, która prowadzi do celu Trekking kojarzy mi się z docieraniem do określonego celu. To przede wszystkim przygoda. Bo na trekkingi ludzie jeżdżą, aby zetknąć się z naturą, ale też, aby spotkać się z samym sobą - mówi Tomasz Kobielski w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Marcinem Buczkiem. Słowa doświadczonego podróżnika wyraźnie podkreślają, że piesze wędrówki to znacznie więcej niż tylko pokonywanie kilometrów. To czas, kiedy można nie tylko podziwiać piękno gór, lasów czy pustkowi, ale także przemyśleć wiele spraw i odnaleźć spokój ducha. Korzenie trekkingu - historia i współczesność Samo określenie "trekking" sięga Afryki Południowej i nawiązuje do wędrówki Burów w XIX wieku. Wówczas oznaczało ono długą i wyczerpującą podróż przez nieznane tereny. Dziś trekking to piesza wędrówka prowadzona często w trudnych, zarówno klimatycznych, jak i terenowych, warunkach. Nie ma tu miejsca na wygodne ścieżki - liczy się wytrzymałość, determinacja i umiejętność radzenia sobie z przeciwnościami. Plecak - najważniejszy towarzysz podróży Każdy, kto choć raz ruszył na dłuższy trekking, wie, że odpowiednio spakowany plecak to podstawa. Jego waga potrafi sięgnąć nawet kilkunastu kilogramów. Ważne, żeby ten plecak był odpowiednio spakowany. Najcięższe rzeczy powinny się znaleźć w jego dolnej części, albo nie wyżej niż w środkowej. Natomiast górna partia plecaka raczej służy do dopakowywania, np. kurtką, dodatkowym polarem czy czapką i rękawiczkami, które nawet latem, przy nagłym pogodowym załamaniu, mogą się bardzo przydać - podkreśla Tomasz Kobielski. Ta praktyczna rada wydaje się oczywista, jednak w ferworze przygotowań łatwo o niej zapomnieć. Odpowiednie rozłożenie ciężaru pozwala uniknąć bólu pleców i zmęczenia, a także sprawia, że nawet długie godziny marszu są bardziej komfortowe. Wyprawy trekkingowe to nie tylko walka z własnymi słabościami, ale również niezwykła okazja do podziwiania dziewiczej przyrody, poznawania nowych kultur i ludzi. To czas, gdy technologia schodzi na dalszy plan, a liczy się kontakt z naturą i samym sobą. Jak przekonuje Tomasz Kobielski, trekking może być początkiem zupełnie nowej pasji i sposobem na życie. Najpiękniejsze szlaki trekkingowe w Polsce Polska, choć nie kojarzy się z najwyższymi górami świata, oferuje miłośnikom trekkingu wyjątkowo malownicze i zróżnicowane szlaki. Oto kilka z nich, które warto wpisać na swoją listę przygód: Główny Szlak Beskidzki (GSB): To prawdziwa legenda wśród polskich szlaków. Najdłuższa trasa piesza w kraju, licząca około 500 kilometrów, prowadzi przez Beskid Śląski, Żywiecki, Gorce, Beskid Sądecki, Niski oraz dzikie Bieszczady. Rozpoczyna się w Ustroniu, a kończy w Wołosatem. To wyzwanie dla najbardziej wytrwałych - pokonanie całej trasy może zająć kilka tygodni!

Orla Perć (Tatry): Najbardziej znany i zarazem najtrudniejszy szlak w polskich Tatrach. Orla Perć wymaga nie tylko dobrej kondycji, ale także braku lęku wysokości i doświadczenia w poruszaniu się po eksponowanych grzbietach. Nagrodą są spektakularne widoki na Tatry Wysokie i niezapomniane wrażenia.

Szlak na Rysy (Tatry): Rysy to najwyższy szczyt Polski (2499 m n.p.m.), a droga na jego wierzchołek jest marzeniem wielu piechurów. Trasa wiedzie od Morskiego Oka przez Czarny Staw pod Rysami - jest wymagająca, ale dostępna dla wytrwałych i dobrze przygotowanych.

Bieszczadzki Szlak (Połonina Wetlińska i Caryńska): Bieszczady to synonim dzikiej natury i niepowtarzalnych krajobrazów. Szlaki na Połoninę Wetlińską i Caryńską to propozycja dla tych, którzy chcą poczuć prawdziwą wolność. Trasy z Wetliny przez połoniny aż po Brzegi Górne gwarantują niezapomniane widoki.

Główny Szlak Sudecki: Liczący około 440 kilometrów szlak prowadzi przez Sudety - od Świeradowa-Zdroju do Prudnika. Na trasie czekają Karkonosze, Góry Stołowe i Sowie - to doskonała propozycja dla tych, którzy chcą odkryć mniej znane, ale równie malownicze zakątki Polski.

Szlak Pieniński (Trzy Korony): Pieniny słyną z bajkowych krajobrazów i charakterystycznych szczytów. Trasa na Trzy Korony to obowiązkowy punkt dla każdego miłośnika trekkingu - widok na przełom Dunajca zapiera dech w piersiach! Ilu Polaków wybiera trekking? Trekking z roku na rok zyskuje w Polsce coraz więcej zwolenników. Choć nie istnieją precyzyjne statystyki określające liczbę osób uprawiających tę formę aktywności, szacunki Polskiej Organizacji Turystycznej mówią, że nawet 30-40 proc. turystów krajowych wybiera piesze wędrówki po górach i szlakach. To oznacza kilka milionów osób rocznie! Trzeba jednak zaznaczyć, że tylko część z nich decyduje się na wielodniowe, wymagające wyprawy w duchu prawdziwego trekkingu.