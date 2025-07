W tym roku ruszamy z wyjątkową akcją Faktów RMF FM. Każdy piątek wakacji spędzimy z inną grupą pasjonatów, by z bliska zobaczyć, jak wygląda ich świat. Chcemy nie tylko opowiadać o ich hobby, ale też poczuć je na własnej skórze. Zaczynamy od tych, którzy wybierają wakacje w kamperze. Sprawdzimy, jak wygląda życie w drodze, co przyciąga ludzi do podróżowania domem na kółkach i dlaczego wybierają właśnie taki sposób na urlop.

Kamper na wakacyjnym szlaku - ruszamy w Polskę śladami pasjonatów z akcją Faktów RMF FM (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Rodzina, przygoda i kamper

Porozmawiamy z rodzinami i pasjonatami, którzy mówią, że to nie tylko forma podróżowania, ale sposób, żeby być razem i do tego blisko natury. Zapytamy, jak to wszystko się zaczęło - czy to był impuls, czy może ktoś ich zainspirował.

Najlepsze w tym wszystkim jest to, że spędzamy czas razem, całą rodziną, z dziećmi. Odkrywamy nowe miejsca, w których jeszcze nie byliśmy. Każdego dnia możemy być gdzie indziej. Dziś jesteśmy w Sopocie, wczoraj byliśmy w Łebie - mówi nam pani, którą spotkaliśmy na sopockim polu campingowym przy plaży.

Zapytamy, co jest w tym najpiękniejsze, ale i co potrafi zmęczyć. Trzeba pamiętać, że taki sposób podróżowania wymaga świetnej organizacji i to całkiem nowe wyzwania - na przykład przy rozstawianiu kampera.

Podróż za pasją

Przygotowania trwają około godziny zawsze, więc tak sobie to zawsze rezerwujemy, że jak dojeżdżamy, to mamy godzinę na to, żeby się rozpakować, przygotować - opowiada pan, który dopiero co przyjechał na sopocki camping.

Opowiemy o sprawdzonych trikach, bez czego zupełnie się nie da wyjechać. Może usłyszymy o patentach, o których nie przeczytacie w żadnym przewodniku.

W kolejnych tygodniach będziemy z motocyklistami, rowerzystami, miłośnikami gór, kajakarzami, wędkarzami i tymi, którzy kochają żagle. Chcemy zrozumieć, co sprawia, że właśnie tak spędzają wolny czas, co ich w tym fascynuje i dlaczego nie zamieniliby swojej pasji na żaden inny sposób wypoczynku. To nie jest zwykła relacja - to reporterska podróż w świat ludzi, którzy żyją z pasją i chcą się nią dzielić.