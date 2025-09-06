W miejscowości Majdan-Sielec na Lubelszczyźnie rozbił się niezidentyfikowany obiekt, prawdopodobnie dron przemytniczy - dowiedziało się RMF FM. Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Służby na Lubelszczyźnie wyjaśniają okoliczności upadku na ziemię niezidentyfikowanego obiektu latającego. Rozbicie się drona przemytniczego to najbardziej prawdopodobna wersja, którą sprawdzają śledczy badający zdarzenie - informuje dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
Rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej Janusz Sejmej poinformował, że obiekt, który spadł na Lubelszczyźnie "nie nosi żadnych cech wojskowych".
Jego elementy spadły w miejscowości Majdan-Sielec w powiecie tomaszowskim na Lubelszczyźnie.
Informację z Gorącej Linii RMF FM potwierdziła nam policja i MSWiA.
Potwierdzam zdarzenie. W miejscowości Majdan-Sielce znaleziono niezidentyfikowany obiekt. Bo zakończonych czynnościach, prokurator będzie informował co to za obiekt, co się naprawdę stało. Policja jest na miejscu, pozwólmy jej prowadzić działania - przekazała nam Karolina Gałecka, rzeczniczka prasowa MSWiA, dodając, że na razie trudno przewidzieć, jak długo potrwa badanie obiektu na miejscu.
Obiekt spadł w odległości około pięciuset metrów od zabudowań.
"Za pośrednictwem Centrum Powiadamiania Ratunkowego dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim otrzymał zgłoszenie o znalezieniu w miejscowości Majdan Sielec szczątków niezidentyfikowanego obiektu latającego. O zdarzeniu zostały powiadomione wszystkie służby oraz prokuratura. Zabezpieczamy miejsce ujawnienia obiektu. W związku ze zdarzeniem nikt nie doznał obrażeń" - informuje Policja Lubelska.
Majdan-Sielec to niewielka, zamieszkana przed ponad 200 osób wieś, położona na północ od Tomaszowa Lubelskiego.
Więcej informacji wkrótce.
